Reportan dos muertos tras tiroteo en una fábrica de Mercedes-Benz en Alemania

“La persona que inicialmente resultó gravemente herida ya ha muerto en el hospital”, dijo la policía en su cuenta de twitter, añadiendo que hay “dos (hombres) muertos y no hay más heridos”. Una persona fue detenida y ya no representa ningún peligro. El agresor no era empleado de Mercedes-Benz, sino de un proveedor de servicios externo, añadió.

