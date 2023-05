Por qué el Día de la Madre es el más odiado entre los restaurantes

Los precios son delicados. “Tu comida del Día de la Madre no puede ser odiosamente cara”, dijo Derek Axelrod, copropietario del restaurante bar T del Upper East Side de Manhattan. Su menú del Día de la Madre costará probablemente más de US$ 100 por persona, pero no les reportará grandes beneficios. Para ello cuentan con las ventas de licores. Mientras tanto, el bar T está añadiendo al menú toques como un parfait de fois gras, arándanos y pollo.

Pero la inflación ha dejado su huella en el brunch del Día de la Madre. En el Breakers de Palm Beach, el brunch del Día de la Madre en el restaurante The Circle cuesta US$ 250 por persona (en comparación con los US$ 160 de 2019), con cócteles de champán ilimitados y un arpista que va de mesa en mesa.

“Todos los camareros saben que trabajar el Día de la Madre es un infierno. De hecho, si muero y voy al infierno, totalmente imagino que sería como el Día de la Madre. Los 365 días del año”, escribió Darron Cardosa en su libro “The Bitchy Waiter: I’m Really Good at Pretending to Care”.

