DeSantis se acerca al lanzamiento de su campaña presidencial lejos de su pico de popularidad, pero dispuesto a enfrentarse a Trump

Never Back Down ha funcionado eficazmente como una campaña en espera. La organización ha desplegado personal en los cuatro primeros estados candidatos y se está expandiendo rápidamente para incluir los 18 primeros estados en previsión de una prolongada batalla primaria con Trump. El sábado, el super PAC llegó al picnic del representante Randy Feenstra, donde DeSantis fue el invitado principal, en el viaje inaugural del autobús “DeSantis for President” y el grupo se alineó en la entrada con carteles de “DeSantis ’24”.

Cox no respondió a una solicitud de comentarios. Una fuente con conocimiento de su papel en Never Back Down, un super PAC que apoya las aspiraciones políticas de DeSantis, lo describió como un “asesor no remunerado.” Se espera que Generra Peck, que una vez trabajó con Cox y se desempeñó como director de campaña para la reelección de DeSantis, asuma el mismo papel en su campaña presidencial.

“La infraestructura está lista para lanzarse”, dijo Nick Iarossi, un cabildero de Tallahassee cercano a DeSantis. “No habrá ninguna rampa hacia arriba. Todo el mundo está ansioso por empezar y hacer frente a los ataques y las narrativas. Pero no se puede descartar a alguien que no ha empezado. Trump intentó matarlo en la cuna y no funcionó”.

Está a punto de entrar en la carrera con tanto dinero detrás de él, si no más, que cualquiera en la carrera que no se llame Trump, con la intención de batir récords de recaudación de fondos el día que entre en la carrera, informó previamente CNN. La participación en sus actos, muchos de ellos en zonas muy rojas del país donde Trump ha dominado, es notablemente alta y su aparición en actos locales de recaudación de fondos del Partido Republicano en todo el país ayudó a recaudar más de US$ 4,2 millones en dos meses. Mientras tanto, la construcción de la campaña se ha llevado a cabo durante semanas sin un candidato, y aunque Trump actualmente mantiene una sólida ventaja en las encuestas de las primarias del Partido Republicano, DeSantis sobrevivió a la avalancha de lodo sin perder su condición de principal rival del expresidente.

