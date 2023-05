¿Cuándo se cobra el aguinaldo 2023 en Argentina, quién lo recibe y cómo calcular el monto?

“Para determinar el tratamiento, primero lo que hay que establecer es si el promedio de las remuneraciones o haberes brutos mensuales del período fiscal anual supera o no supera el mínimo no imponible”, señaló el especialista. El Gobierno estableció por decreto este techo en 506.230 pesos, lo que equivale a unos US$ 2.109 dólares al tipo de cambio oficial, según la cotización de mediados de mayo. “Si este promedio supera esa cifra, entonces todo el aguinaldo está gravado por el Impuesto a las Ganancias“, aclaró.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.