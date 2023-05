La política podría ensombrecer el turismo en Florida

Sin embargo, como residente de Florida, Werner afirma que nada ha cambiado. “Soy gay, vivo en Orlando desde 1998, y aunque no siento que mi gobierno sea muy acogedor o me acepte, mi vida sobre el terreno no ha cambiado”.

Pete Werner, propietario de Dreams Unlimited Travel, una empresa de viajes centrada en Disney con sede en Orlando, afirma que su negocio no ha visto muchas cancelaciones, pero “las pocas que ha habido han sido de gente a la que no le gusta la política de Disney, o de viajeros LGBTQ+ que no quieren gastar su dinero en Florida”.

