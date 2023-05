La ex primera dama de Estados Unidos Rosalynn Carter padece demencia, según el Centro Carter

“La familia Carter comparte que la ex primera dama Rosalynn Carter tiene demencia. Sigue viviendo felizmente en su casa con su marido, disfrutando de la primavera en las Llanuras y de las visitas con sus seres queridos”, anunció el centro. No se facilitaron de inmediato detalles adicionales sobre Carter, de 95 años, y el Centro dijo que no preveía hacer más comentarios.

