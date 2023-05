Michael Jordan era “un jugador horrible” y “era horrible jugar con él”, dice Scottie Pippen

“Y no hay ningún partido en el que yo preferiría a LeBron James antes que a Michael Jordan. No si estoy intentando ganar. No voy a renunciar a mi compañero de equipo con el que gané seis campeonatos e irme a pescar a un estanque pensando que voy a pescar un pez más grande y mejor”.

Y añadió: “Incluso en el segundo episodio, que se centró durante un tiempo en mi difícil educación y mi improbable camino hacia la NBA, la narración volvió a MJ y su determinación para ganar. Yo no era más que un accesorio. Su ‘mejor compañero de equipo de todos los tiempos’, me llamaba. No podría haber sido más condescendiente si lo hubiera intentado”.

