¿”Mongolian Rhapsody”? Papeles con letras escritas a mano sugieren que Freddie Mercury consideró un título alternativo

“¿De qué trata ‘Bohemian Rhapsody’? No creo que lo sepamos nunca”, agregó el guitarrista. “Si lo supiera, probablemente no querría decírtelo de todos modos, porque no te diría de qué tratan mis canciones. Odio hacer eso. Creo que en cierto modo las destruye, de verdad”.

Las letras de trabajo de otras canciones de Queen, incluida “Don’t Stop Me Now”, también saldrán a la venta. Las notas escritas a mano de Mercury para “Somebody to Love” incluyen letras tempranas sin usar, mientras que se espera que su folio de nueve páginas para “We Are the Champions”, también esbozado en un calendario de 1974, alcance hasta unas £ 300.000 (US$ 373.000).

Apodada “Freddie Mercury: A World of His Own”, la subasta en seis partes presenta una variedad de artículos personales, que van desde trajes que usó en el escenario y pinturas victorianas, hasta un peine de bigote plateado de Tiffany & Co. Una de las seis ventas está completamente dedicada al amor del cantante por el arte japonés e incluirá grabados en madera y porcelana de su colección.

En otro lugar, una versión desconocida del verso que comienza “Mamá, acaba de matar a un hombre” (“Mama, just killed a man”, del original), dice en cambio: “Mamá, comenzó una guerra; Tengo que irme esta noche” “Mama, there’s a war began; I’ve got to leave tonight”. Otra página presenta una profusión desordenada de palabras y frases, algunas de las cuales aparecieron en la canción final, como “Galileo”, “Bismillah” y “Fandango” (mientras que otras como “Matador” y “Belladona” fueron descartadas).

El borrador de la letra revela otras ideas que aparentemente fueron abandonadas o reelaboradas, incluidas líneas alternativas como: “Es hora de despedirse ahora, es esta la realidad” (“Time for good-byes now, is this reality”).

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.