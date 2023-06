Emma Coronel, esposa del Chapo, está en “confinamiento comunitario” en California, según autoridades

En un comunicado, la agencia dijo que, por motivos de privacidad y seguridad, no puede precisar las razones del traslado, ni tampoco la condición de la reclusa. Emma Coronel: controversia y vida de la pareja del Chapo Guzmán También agregó que no puede especificar el tipo de centro de confinamiento y solo hizo referencia a que hay opciones, como centros de reingreso residencial o casas de transición. CNN ha solicitado comentarios de la defensa de Coronel sobre su traslado, sin obtener respuesta hasta ahora. Coronel fue sentenciada en 2021 a tres años de prisión y cuatro años de libertad supervisada, junto con un decomiso de US$ 1,5 millones, en relación con los cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero relacionados con el imperio de narcóticos de su esposo. Emma Coronel, esposa del Chapo Guzmán, sentenciada a 36 meses de prisión La mujer, hoy de 33 años, se declaró culpable de los cargos y su fecha de liberación está prevista para el 13 de septiembre de este año. En julio de 2019, el Chapo fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años en Estados Unidos. Guzmán fue condenado en febrero por 10 cargos federales, entre ellos conspiraciones de asesinato, administración de una empresa criminal continua y otros cargos relacionados con drogas. Jaqueline Hurtado, Krecyte Villareal y María Santana, todas de CNN en Español, colaboraron con este reporte.

