Revelan el posible rostro de una adolescente anglosajona del siglo VII

El Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad de Cambridge exhibe el retrato de la adolescente y su cruz ornamentada en una exposición titulada “Beneath Our Feet: Archaeology of the Cambridge Region” (Bajo nuestros pies: arqueología de la región de Cambridge), que se inauguró el miércoles y permanecerá abierta hasta el próximo 14 de abril, según un comunicado de prensa.

