ANÁLISIS | Tras las insurrección de Wagner, los líderes militares de Rusia se enfrentan a duros cuestionamientos

El Institute for the Study of War (ISW, por sus siglas en inglés) comentó este martes que el esfuerzo por distinguir entre Prigozhin y sus combatientes puede dar pie al Kremlin para “acusar a Prigozhin de corrupción o de conspirar con Ucrania u Occidente y alejar a Prigozhin del personal de Wagner” que el Kremlin quiere mantener de su lado.

Esto no ha pasado desapercibido para la comunidad de blogueros militares rusos, sobre todo a la luz de informes no confirmados de que el ministro de Defensa, Sergey Shoigu, había abandonado abruptamente la zona de Rostov del Don el viernes, cuando el motín empezó a surgir en la región. Algunos blogueros militares rusos con importantes números de seguidores esperan una seria remodelación del ejército tras el levantamiento de Wagner, y quizás dentro de los servicios de seguridad por no haber visto los preparativos que llevaron a la insurrección.

