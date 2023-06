Biden defiende la diversidad e igualdad en las universidades tras la decisión de la Corte Suprema contra la acción afirmativa basada en la raza

Zack Mabel, investigador del Centro para la Educación y la Fuerza Laboral de Georgetown, dijo que espera que el número de estudiantes negros y morenos que asisten a universidades selectivas en todo el país descienda del 20% actual a alrededor del 16% si no se aplica la acción afirmativa. Mabel afirma que las prácticas de neutralidad racial no han generado la diversidad que muchas universidades esperaban, y que algunos estudiantes simplemente no solicitan plaza.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.