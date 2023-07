El futbolista de Corea del Norte que asombró al mundo y desapareció: “Era un gran talento”

“Durante casi dos años no ha jugado al fútbol, creo que solo ha entrenado con un equipo pequeño, no sé cuál, pero no ha jugado al fútbol. Así que ha perdido gran parte de su calidad”, dijo Anderson, con tristeza.

“Sé que su directiva se lo llevó a Italia. Creo que sigue allí, pero no puede jugar más al fútbol… Ha tenido muy mala suerte de no seguir jugando y mejorando”, declaró Andersen, ex entrenador de Han, a CNN.

