Demanda alega que Harvard da un trato preferente a las admisiones heredadas, que son “abrumadoramente” blancas

“Este trato preferente no tiene nada que ver con los méritos del solicitante. Por el contrario, se trata de un beneficio injusto y no merecido que se confiere únicamente en función de la familia en la que nace el solicitante”, afirma Lawyers for Civil Rights en un comunicado de prensa. “Esta costumbre, patrón y práctica son excluyentes y discriminatorios. Desfavorece y perjudica gravemente a los solicitantes de color”.

La demanda, presentada por el grupo Lawyers for Civil Rights en nombre de Chica Project, African Community Economic Development of New England y Greater Boston Latino Network, alega que los estudiantes que reciben ese trato preferente son “abrumadoramente blancos” y representan hasta el 15% de los estudiantes admitidos.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.