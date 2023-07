Twitter anuncia otro polémico cambio: cobrará por TweetDeck

La noticia del cobro para TweetDeck llegó días después de que Musk anunciara límites temporales de lectura en Twitter, al restringir a los usuarios verificados la lectura de 10.000 tuits al día, mientras que para las cuentas no verificadas sería con 1.000 tuits y apenas 500 para las nuevas cuentas no verificadas. Musk dijo que la decisión respondía a “niveles extremos de robo de datos y manipulación del sistema”, aunque eso no se pudo confirmar.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.