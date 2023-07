ANÁLISIS | La guerra en Ucrania definirá el legado de Biden, pero el peligro y la incertidumbre se avecinan

El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, insistió este miércoles en que el apoyo continuo de Estados Unidos a Ucrania era vital, especialmente porque enviaría un mensaje de resolución a otro adversario de Estados Unidos, el presidente chino, Xi Jinping. “Hay algunos en ambos partidos que argumentan que esto no es significativo para nosotros, lo que está pasando en Europa”, dijo McConnell en Fort Knox. “Ese no es mi punto de vista, no es el punto de vista de la mayoría de los republicanos en el Senado y los demócratas también”, dijo el republicano de Kentucky.

Los comentarios de Zelensky parecían reflejar la preocupación del presidente ucraniano de que sus aliados occidentales y los reguladores nucleares de la ONU no están tomando la situación lo suficientemente en serio. Pero la falta de especificidad de sus cargos también muestra lo difícil que es para los extraños, al menos para aquellos que no tienen acceso a la inteligencia, saber exactamente qué está pasando en Ucrania. La Agencia Internacional de Energía Atómica dijo en una actualización este miércoles que no había indicios visibles de minas o explosivos en la planta de energía nuclear, pero que era esencial obtener un mejor acceso a las áreas clave de la gran instalación.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.