¿Por qué la palma aceitera se ha convertido en un negocio clave en Venezuela?

Aunque los avances son alentadores, la rapidez con la que se logren estos objetivos dependerá de los palmicultores, quienes no ven el principal desafío en las plagas, sino en la carencia de financiamiento. “Toda empresa depende de bancos. Venezuela no, sino que los bancos somos nosotros, es por eso que se ralentiza el proceso”, dice Labrador. La inversión durante los primeros dos años oscila alrededor de los US$ 2.500 por hectárea, un presupuesto que deja a muchos agricultores al margen.

El costo de una semilla certificada oscila entre US$ 5 y US$ 6. Diego Celis, fundador de Viver-Plant, advierte que si el precio es inferior es probable que no sea auténtica. “No importa si proviene de Costa Rica o Colombia, lo esencial es que esté certificada”, comenta Celis.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.