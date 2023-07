OPINIÓN | La lucha de las superpotencias: Estados Unidos, Rusia, China y Cuba en el medio

A propósito de la noticia sobre el peligroso centro de escucha publicada por el Wall Street Journal, el periodista Jake Tapper en el programa “The State of the Union” de CNN le preguntó este domingo al representante republicano Michael McCaul, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, si apoyaría un cambio de régimen en Cuba. McCaul le respondió que no estaba seguro, debido a las consecuencias negativas provocadas anteriormente por dicha práctica, pero agregó que si el pueblo cubano estaba dispuesto a la lucha, el Gobierno de Estados Unidos tendría que darle “todo su apoyo”, lo que significa una intervención militar. ¿De qué otra manera Estados Unidos podría apoyar totalmente un “levantamiento” en Cuba? McCaul anunció también una “mesa redonda” para el lunes 10 de julio en la que se trató la situación en la isla en las oficinas de la Brigada 2506, cuerpo expedicionario durante los sucesos en Bahía de Cochinos, Cuba, 1961. El acto fue en conmemoración de las protestas populares de hace dos años. En aquella ocasión el presidente Joe Biden aclaró públicamente que no habría intervención militar en Cuba, poniendo rápidamente coto al usual deseo de los exiliados cubanos, tan lejos de Cuba y tan cerca de Estados Unidos.

