La Fiscalía de Costa Rica investiga si hay delito en el viaje del presidente Chaves a Letonia; la Presidencia dice que es un viaje legítimo

En una conferencia celebrada el miércoles de la semana pasada, Chaves se refirió a la controversia de la siguiente manera: “Hay gente diciendo: lo que va a hacer es ir a ver a los suegros. No señores. Sí los voy a ver, para qué les voy a mentir. Imagino que hay que ir a saludarlos, sería mala educación”. Y al mismo tiempo, aseguró que no iba de paseo. “Resulta que el presidente de Letonia es nuevo, y saben que en la diplomacia hay que ver a la gente a los ojos de cerquita, y ocurre suceder que es en Letonia. Y sí, hay que echarse un viajecito más. ¿Y saben qué ticos?, es por el bien del país, yo no voy a ir a pasear”, insistió el mandatario.

