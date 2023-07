¿Por qué Estados Unidos dejó de construir piscinas públicas?

Los estereotipos raciales en torno a la limpieza y la seguridad, así como los intensos temores de que los hombres negros interactúen con mujeres blancas en trajes de baño, convirtieron las piscinas en algunos de los espacios públicos más segregados de Estados Unidos, dijo Victoria Wolcott, historiadora de la Universidad de Buffalo y autora de “Race, Riots, and Roller Coasters: The Struggle over Segregated Recreation in America”.

En la actualidad, el 79 % de los niños de familias con ingresos familiares inferiores a US$ 50.000 no tienen o tienen poca habilidad para nadar, según un estudio de 2018. El 64% de los niños negros, el 45% de los niños hispanos y el 40% de los niños blancos no saben nadar o tienen poca habilidad para nadar, encontró el estudio.

“Hemos llegado a un punto en el que gran parte de la recreación que se lleva a cabo en los veranos ocurre en espacios privados o en lugares sin apoyo”, dijo Andrew Kahrl, historiador de la Universidad de Virginia y autor de “The Land Was Ours: How Black Beaches Became White Wealth in the Coastal South”.

Algunos perderán la oportunidad de aprender a nadar, sentirse más cómodos en el agua y desarrollar habilidades para salvar vidas. Los niños y adolescentes no tendrán un lugar clave para reunirse y jugar durante los meses de verano cuando no hay clases. Y las personas mayores no pueden participar en las clases de acondicionamiento físico Aqua Zumba que se realizan en Algonquin durante el verano para ayudarlos a mantenerse activos.

Las piscinas se han vuelto más difíciles de encontrar para los estadounidenses que no tienen una piscina en su patio trasero, no pueden pagar un club de campo o no tienen una YMCA local. Un legado de segregación, la privatización de las piscinas y los presupuestos de recreación pública hambrientos han llevado al declive de los lugares públicos para nadar en muchas ciudades.

