¿Cuáles son los lugares con más tiburones en el mundo?

El estado de Pernambuco, en el noreste de Brasil, alberga la bulliciosa playa de Boa Viagem, así como el archipiélago Fernando de Noronha, compuesto de 21 islas e islotes. Y también tiene casi seis veces más encuentros con tiburones que cualquier otro lugar del país. Un estudio de abril de 2023 del International Journal of Oceanography and Aquaculture informa que el gobierno local está buscando financiar investigaciones científicas para investigar la “gran cantidad de ataques de tiburones no provocados [que] repentinamente comenzaron a registrarse en las aguas costeras de Pernambuco” desde la década de 1990.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.