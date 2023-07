ANÁLISIS | McCarthy vuelve a marchar al son de Trump invocando el pedido de juicio político a Biden

No hay nada tan claro que los republicanos puedan utilizar para intentar destituir a Biden. Pero eso no significa que no lo intenten de todos modos.

Biden negó cualquier irregularidad. El mes pasado, declaró enfáticamente que no estaba presente cuando su hijo Hunter Biden supuestamente envió un mensaje de texto a un socio comercial chino en 2017, afirmando que estaba sentado con su padre. La Casa Blanca también criticó al senador republicano Chuck Grassley de Iowa la semana pasada por vender información “desacreditada” después de que publicó un documento interno del FBI que contenía acusaciones no verificadas de que Joe Biden estaba involucrado en un esquema de soborno extranjero que involucraba a la compañía de energía ucraniana Burisma mientras era vicepresidente. El documento no contenía pruebas de las acusaciones ni indicios de que Biden participara en el trabajo de su hijo para la empresa. Tampoco hay pruebas de que el presidente recibiera dinero alguno de Ucrania.

