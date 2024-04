La NASA reconsidera su plan para traer muestras poco comunes de Marte a la Tierra

Esas misiones incluyen el NEO, Objeto Cercano a la Tierra, Surveyor para descubrir asteroides que puedan representar un riesgo para la Tierra; Dragonfly, que investigará la posible habitabilidad de Titán, la luna de Saturno; y misiones como DAVINCI y VERITAS para descubrir los secretos de Venus. (Los nombres de las misiones de Venus son abreviaturas de Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry and Imaging Plus y Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topografía y Spectroscopy).

Las revisiones del programa arronjaron que el retorno de la muestra de Marte no debería costar más de US$ 5.000 millones a US$ 7.000 millones, dijo Nelson. Pero la NASA se está viendo obligada a lidiar con las limitaciones de la reducción del gasto debido a los recortes presupuestarios para los años fiscales 2024 y 2025, lo que provocó que la agencia sufriera un golpe de US$ 2.500 millones, dijo.

