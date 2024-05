Conclusiones del testimonio de Stormy Daniels en el día 13 del juicio a Trump

Daniels dijo que en 2015, después de que Trump comenzara a aspirar a la presidencia, su entonces publicista Gina Rodríguez intentó vender su historia. Pero Rodríguez no encontró mucho interés hasta después de que se publicara la cinta “Access Hollywood” de Trump en octubre de 2016, lo que finalmente llevó a las discusiones con AMI y luego con Michael Cohen, quien pagó a Daniels US$ 130.000 para que no hiciera público su caso.

Dijo que Trump “se interpuso entre la puerta y yo. No de forma amenazante. No vino hacia mí, no se abalanzó sobre mí. Nada de eso”. Daniels dijo que se desmayó mientras tenían relaciones sexuales: “Me había quitado la ropa y los zapatos. Me quité el sostén. Estábamos en la posición del misionero”.

Daniels dijo entonces que después de ir al baño, salió y encontró a Trump en la cama del hotel en boxers y una camiseta. “Al principio me sobresalté, como si me asustara, no esperaba que hubiera alguien allí, especialmente sin tanta ropa”, declaró.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.