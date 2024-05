ANÁLISIS | ¿Qué hay detrás del aumento en el consumo de drogas en México?

“Se describían a sí mismos como jóvenes ‘atrapados’ en el mundo de la droga local, pues necesitaban vender drogas no solo para consumirlas, sino también para mantener a sus familias”, explica García, que publicó recientemente “The Way That Leads Among the Lost: Life, Death, and Hope in Mexico City’s”, un libro que reúne las historias que estudió en estos centros de tratamiento no gubernamentales a donde acuden principalmente jóvenes de bajos recursos en México.

“No tenemos prácticas de consumo, no sabemos de la historia social – al menos – de los consumidores. Simplemente es un dato, no sabemos en qué condiciones sociales consumen. Solamente sabemos su clase social, pero no las convicciones o las prácticas”, agrega el investigador.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.