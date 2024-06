“En prisión por culpa de nuestros padres”: hijos de combatientes de ISIS llegan a la mayoría de edad detenidos y preguntan por qué son castigados

Un portavoz del Departamento de Estado dijo a CNN que no había cambiado su posición con respecto al estatus de ciudadanía de Muthana. “Hoda Muthana no es ciudadana estadounidense. Como determinó el Departamento de Estado y acordaron los tribunales, ella no es ni nunca fue ciudadana estadounidense. Por razones de privacidad, no podemos hacer más comentarios”, dijo el portavoz.

“Un hombre vino, me levantó y me ató la mano a la espalda”, cuenta Shamil. “Mi madre gritaba, decía ‘déjenlo en paz’. Yo no quería ir con ellos. Me empujó diciéndome que me pusiera los zapatos, pero no lo hice. Entonces me golpeó”.

