¿Por qué instituciones internacionales critican al Congreso de Perú?

Para Banda, Boluarte es una presidenta “medio decorativa” y “muy propensa a la frivolidad, a los viajes, pero bien poco propensa a pisar la realidad que la rodea”. “La presidenta no ha dicho nada porque simplemente no tiene bancada, no tiene capacidad de sobrevivir ni de negociar con el Congreso, ella ha intentado sobrevivir políticamente sin cuestionar nada”, dice Banda y concluye: “el problema va a ser el Perú que se va a encontrar el próximo presidente”.

El Poder Ejecutivo tiene la potestad de observar algunas de estas leyes, a excepción de aquellas que implican una reforma de la Constitución. En el caso de la ley aprobada por el Congreso y que excluye de responsabilidad penal a los partidos políticos, fue publicada por el gobierno con la firma de la presidenta Boluarte. La mandataria no se ha pronunciado sobre las iniciativas impulsadas desde el parlamento, hace dos meses que Boluarte no habla con la prensa. CNN ha buscado la opinión de la presidencia de la República sobre estos temas. “Boluarte está preocupada por sus propios problemas, pero eso sería exculparla de su responsabilidad mayor, porque es la presidenta de la República” y agrega Tuesta, “¿por qué no lo hace? Porque la presidenta es presidenta, pero no gobierna. Ella es una presidenta, como nunca ha existido que no tienen autonomía y carece de vida propia, vive con un respirador que se lo proporciona el Congreso”, dice el politólogo sobre la mandataria que, según la última encuesta de AmericaTV-Ipsos, cuenta con una aprobación del 6%.

Por su lado, Gonzalo Banda, analista político graduado en la Escuela de Políticas Pública de The London School of Economics, dice que el Congreso que está “deslegitimado” intenta “darle una forma nueva a varias instituciones muy importantes del sistema de representación política, del sistema electoral, de la administración de justicia” y que “poderes del Estado tan débiles no deberían abocarse a reformas tan grandes”.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.