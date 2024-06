La posibilidad de un regreso de Trump inspira a Biden y al G7 en apurarse a garantizar el apoyo a largo plazo a Ucrania

No obstante, el compromiso es un “acuerdo ejecutivo”, por lo que es menos formal que un tratado y no necesariamente vinculante para futuros presidentes. Además, no contiene nuevos fondos, sino que está “sujeto a la disponibilidad de los fondos asignados”, según su texto.

Sin embargo, sigue siendo una incógnita si las medidas acordadas esta semana podrán resistir otra presidencia de Donald Trump. Mientras Biden ultimaba sus acuerdos en Italia, Trump se reunía con los republicanos en el Capitolio, donde volvió a dejar claro que no quería que fluyeran otros US$ 60.000 millones en ayuda a Ucrania, según una persona familiarizada con sus comentarios. Trump argumentó, como ya había hecho antes, que si él fuera presidente la guerra no seguiría.

