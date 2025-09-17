La viuda de Navalny afirma que las pruebas de laboratorio demuestran que el opositor ruso fue envenenado en prisión

Por Anna Chernova, Sebastian Shukla y Sophie Tanno

Las pruebas de laboratorio de muestras contrabandeadas tomadas del difunto líder opositor ruso Alexey Navalny muestran que fue envenenado cuando estaba encarcelado en una colonia penal siberiana, dijo su viuda Yulia Navalnaya.

Las pruebas fueron realizadas de forma independiente por dos laboratorios distintos en el extranjero y ambos llegaron a la misma conclusión, según Navalnaya.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo durante una conferencia de prensa el miércoles por la mañana que “no tenía conocimiento” de las afirmaciones.

Navalny, un feroz crítico del presidente de Rusia, Vladimir Putin, murió a los 47 años en una colonia penal en el norte del círculo polar ártico, en febrero de 2024. Según el servicio penitenciario ruso, se sintió mal mientras caminaba en su prisión y cayó inconsciente.

La viuda de Navalny lleva mucho tiempo responsabilizando a Putin de su muerte. Moscú ha negado cualquier implicación.

Su muerte desató protestas en todo el mundo, y muchos se congregaron frente a las embajadas rusas en las capitales europeas, incluidas Berlín y París, ondeando pancartas que decían “Putin es un asesino” y “Putin, a La Haya”.

“Hace un año y medio prometí que haríamos todo lo posible para investigar el asesinato de Alexey”, dijo Navalnaya en un video subido a X el miércoles.

“Estamos cumpliendo esa promesa”.

Dijo que los presuntos asesinos de Navalny “trabajaron con cuidado” para borrar rastros, pero se obtuvieron algunas muestras biológicas de los restos del opositor encarcelado y se enviaron al extranjero.

“Laboratorios de al menos dos países examinaron estas muestras de forma independiente. Y estos laboratorios, en dos países diferentes, llegaron a la misma conclusión: Alexey fue asesinado; más específicamente, fue envenenado”.

Navalnaya no especificó qué veneno encontraron los laboratorios y dio pocos detalles adicionales. Sin embargo, instó a los centros a publicar sus resultados .

“Alexey era mi esposo. Era mi amigo. Era un símbolo de esperanza para nuestro país. Putin mató esa esperanza”, dijo.

También compartió imágenes que, según ella, muestran la celda de Navalny, y una de ellas muestra lo que ella dice que es su vómito.

Consultado por CNN, el equipo de Navalny afirmó que aún no habían recibido los informes completos de los laboratorios involucrados y que parte del motivo para hacer pública la acusación era presionar a las instalaciones para que publicaran sus hallazgos. Ofrecieron pocos detalles adicionales y no confirmaron qué países participaron en las pruebas.

En 2021, Navalny regresó a Rusia desde Alemania, donde había recibido tratamiento tras ser envenenado con Novichok, un agente nervioso de la era soviética. A su llegada, fue rápidamente arrestado por cargos que él descartó como motivados políticamente.

Navalny permaneció encarcelado desde entonces, y la preocupación por su bienestar se intensificó tras su traslado a la colonia penal conocida como el Lobo Polar. Pasó sus últimas semanas en la prisión siberiana, donde, según dijo, dormía bajo un periódico para entrar en calor.

A su familia se le negó el acceso a su cuerpo durante días después de su muerte, lo que alimentó las sospechas entre sus seguidores de un acto criminal.

