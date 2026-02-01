Corredor adolescente establece un nuevo récord de la milla más rápida para una atleta juvenil

Por Laura Sharman y Patrick Snell, CNN

Un joven de 16 años de Nueva Zelandia estableció un nuevo récord mundial de la milla más rápida corrida por un atleta menor de 18 años.

Sam Ruthe cruzó la meta el sábado en unos extraordinarios 3:48.88 minutos en el John Thomas Terrier Classic en Boston, Estados Unidos, superando a un grupo de profesionales para ganar la serie invitacional en una pista cubierta.

“La verdad, no sentí que iba tan rápido. Todavía no lo creo… Estoy completamente emocionado”, dijo Ruthe al medio especializado Flo Track tras su actuación récord.

Al acercarse a la última vuelta, Ruthe iba en segundo lugar detrás del belga Pieter Sisk. Pero con un impulso en los últimos 100 metros, se adelantó para terminar 1,43 segundos más rápido que Sisk.

El adolescente dijo que la carrera de Boston solo estaba pensada como una “prueba para sacudirse el óxido” después de recorrer los 14.500 kilómetros (9.000 millas) desde su país natal tres días antes.

“Definitivamente tengo más para dar… Me quedan tres carreras más y probablemente podría ir un poco más rápido”, dijo inmediatamente después de la competencia.

Ruthe llamó la atención del mundo del atletismo en marzo pasado, cuando se convirtió en el atleta más joven registrado en correr una milla en menos de cuatro minutos, con un tiempo de 3:58.35 en Auckland.

Su actuación en Boston el sábado también estableció un nuevo récord de Nueva Zelandia para cualquier edad, superando el tiempo de 3:49.08 del medallista de oro olímpico John Walker, quien lo logró en Noruega a los 30 años, hace más de cuatro décadas, según Athletics New Zealand. Walker fue el primer hombre en la historia en correr una milla en menos de 3:50.

“La verdad, no esperaba batir el récord nacional de Walker (hoy)”, dijo Ruthe a CNN Sports. “Esperaba lograrlo algún día, pero fue una verdadera sorpresa porque pensaba que faltaban tres o cuatro años para eso. Siento que soy la persona más afortunada del mundo”.

El joven atleta proviene de una familia de corredores. Sus padres, Ben y Jessica Ruthe, son ambos campeones a nivel nacional en Nueva Zelandia y su abuela Rosemary Stirling fue olímpica en 1972.

“Verlo lograr (ese tiempo) tan pronto y a ese nivel es maravilloso, pero conlleva desafíos importantes”, dijo Ben Ruthe a CNN Sports.

“El tiempo que hizo hoy, por ejemplo, es más rápido que cualquiera haya corrido jamás en Nueva Zelandia, así que (para seguir desarrollándose) necesita viajar para competir y recorrer distancias considerables. Nos tomó 50 horas llegar a Boston desde casa, pero valió la pena para tener buena competencia”, dijo.

El Track and Tennis Center de la Universidad de Boston es considerado una de las pistas cubiertas más rápidas del mundo, conocida por producir varios récords nacionales y mundiales.

Pero correr en interiores fue una experiencia “inusual” para Ruthe, ya que en Nueva Zelandia no hay pistas cubiertas.

“Me preocupaban un poco las curvas cerradas y la táctica por lo ajustado de la pista, pero logré ubicarme bien desde el principio y todo se sintió bien”, dijo.

El tiempo de Ruthe ahora se ubica como la undécima milla más rápida en pista cubierta para todas las edades, pero aún está a 3,7 segundos del récord mundial bajo techo establecido el año pasado por Jakob Ingebrigtsen, de 25 años, quien corrió en 3:45.14 en Liévin, Francia.

Según World Athletics, los récords de atletismo en pistas cubiertas de 200 metros y en pistas al aire libre de 400 metros se mantienen por separado, ya que no son directamente comparables debido a las diferencias en el tamaño de la pista, las curvas más cerradas en interiores y las condiciones variables de clima e instalaciones.

Ruthe dijo que “definitivamente sintió” la ventaja de correr en pista cubierta y poder seguir a otros corredores, una experiencia poco común en Nueva Zelandia, lo que le ayudó a completar la carrera.

“Es agradable no tener que preocuparse por el viento como tenemos que hacer en nuestra isla larga en medio del océano en casa”, comentó.

La semana pasada, Ruthe registró 3:53.83 segundos en el Cooks Classic en Whanganui, Nueva Zelandia, terminando detrás de su compañero de entrenamiento Sam Tanner, un olímpico neozelandés, pero rompiendo el récord mundial al aire libre para un joven de 16 años, sumando así otro logro a su creciente lista de hitos.

La carrera de Boston es la primera de cuatro millas que Ruthe planea correr este mes, antes de regresar a casa para el campeonato nacional de Nueva Zelandia en marzo.

