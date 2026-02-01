El cruce de Rafah en Gaza se reabre parcialmente tras casi dos años de cierre

Por Tal Shalev y Ibrahim Dahman

El cruce de Rafah entre Gaza y Egipto comenzó el domingo una fase de prueba antes de su reapertura planificada que permitirá a un número limitado de palestinos abandonar el enclave devastado por la guerra y completar la primera fase del plan de alto el fuego negociado por Estados Unidos.

El clave cruce, que ha estado en gran parte cerrado desde que Israel lo tomó en mayo de 2024, fue sometido a una serie de preparativos por parte de la Unión Europea, Egipto y otras partes que estarán involucradas en la gestión del cruce, según el Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios de Israel (COGAT).

El cruce solo estará abierto para un número limitado de residentes, aclaró COGAT, pero no especificó cuándo se permitirá el cruce. Ali Shaath, jefe del comité tecnocrático palestino que supuestamente rige Gaza, anunció en redes sociales que el cruce se abrirá en ambas direcciones el lunes.

Un funcionario de seguridad israelí dijo a CNN que se permitirá a 150 palestinos salir de Gaza por día, pero sólo a 50 se les permitirá entrar.

La reapertura total del cruce de Rafah formó parte de la primera fase del acuerdo de alto el fuego negociado por Estados Unidos, que entró en vigor a mediados de octubre. Sin embargo, Israel se negó a abrir el cruce hasta el regreso de todos los rehenes, vivos y fallecidos. El último rehén fallecido, Ran Givili, fue devuelto a Israel la semana pasada.

