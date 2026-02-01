María Corina Machado dice que será presidenta de Venezuela “cuando llegue el momento”

Por Kara Fox, CNN

María Corina Machado, líder opositora venezolana, dijo que será presidenta de Venezuela cuando llegue el momento, cuando las condiciones en el país permitan elecciones democráticas.

“Seré presidenta cuando llegue el momento. Pero eso no importa. Eso debe decidirse en elecciones por el pueblo venezolano”, dijo Machado durante una entrevista transmitida el domingo en el programa “Face the Nation” de CBS.

Machado aún no ha regresado a Venezuela tras la audaz operación militar de Estados Unidos del mes pasado para remover al presidente depuesto Nicolás Maduro.

“No me permitieron postularme en la última elección, como ya mencionamos, porque Maduro tenía miedo de enfrentarse a mí, y pensó que Edmundo no representaba una amenaza, porque nadie sabía quién era”, dijo, al referirse a la campaña electoral de 2024 de Edmundo González Urrutia contra Maduro.

“Y en menos de tres meses logramos que todo el país lo apoyara, porque esto —esto es un tema de libertad”.

En noviembre de 2024, Estados Unidos reconoció a González como “presidente electo” del país sudamericano.

Machado es una de las dos figuras que disputan el liderazgo de una Venezuela posterior a Maduro. Trump ha optado por trabajar con la histórica figura del régimen Delcy Rodríguez, quien ahora se desempeña como presidenta interina.

Líderes de la oposición se mostraron decepcionados por la decisión de Trump de no respaldar a Machado, quien a comienzos de enero dijo que sería “muy difícil para ella ser la líder” y que no tenía “el respeto dentro del país”.

Aun así, Machado cree que Trump la respalda y afirma que se concentra en lo que el presidente de Estados Unidos le ha dicho fuera del ojo público.

“Me voy a concentrar en lo que me dijo en una conversación privada, mirándonos a los ojos, y yo —yo realmente creo que él entiende la naturaleza de este régimen. Todos saben que Delcy Rodríguez es una comunista en la que no se puede confiar. Ni siquiera, ya sabes, la gente que la rodea ahora mismo”, dijo Machado.

Agregó que Rodríguez “está haciendo lo que está haciendo porque Estados Unidos está ejerciendo la presión suficiente para que entiendan que no tiene otra opción”.

Machado añadió que, sin esa presión, Rodríguez daría marcha atrás. “Si esa presión se retirara, ella se daría la vuelta y volvería a donde… su lealtad está con esos regímenes”, dijo, al sugerir que Rodríguez retomaría el trabajo con “los enemigos de Estados Unidos”, Gobiernos estrechamente alineados con el régimen de Maduro, como Rusia, Irán, China y Cuba.

“Así que aquí nadie es ingenuo”, dijo Machado, al añadir que cree que Rodríguez en realidad está ayudando a hacer “parte del trabajo sucio de desmantelar su propio régimen y su entorno”.

El 15 de enero, Machado entregó a Trump su Premio Nobel de la Paz durante una visita a la Casa Blanca.

Consultada por CBS sobre el motivo, dijo: “Creo que esto es una cuestión de justicia y de lo que está en el interés superior de nuestro país. Nosotros, el pueblo venezolano, estamos verdaderamente agradecidos por lo que ha hecho y confiamos en lo que hará en los días, semanas y meses por venir”.

