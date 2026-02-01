Protestas contra ICE se extendieron por EE.UU. mientras batallas judiciales se saldaron con victorias y derrotas para Trump
Por Emma Tucker, CNN
La frase “ICE Out” resonó en todo el país este fin de semana cuando los manifestantes salieron a las calles sosteniendo carteles y cantando al unísono mientras pedían el fin de la ofensiva de la administración Trump contra la inmigración.
Los manifestantes celebraron su segundo día de manifestaciones y marchas tras una huelga nacional el viernes que provocó el cierre de escuelas, lugares de trabajo y negocios en todo el país. Al comenzar las manifestaciones el sábado, el presidente Donald Trump indicó que había instruido a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a no intervenir en las protestas ni disturbios en ciudades lideradas por los demócratas a menos que las autoridades locales soliciten formalmente asistencia.
En las principales ciudades estadounidenses, la gente sigue expresando su solidaridad con Minneapolis, donde las muertes de Alex Pretti y Renee Good han transformado el debate nacional sobre la aplicación de las leyes migratorias y parecen haber impulsado un cambio de tono en la Casa Blanca en los últimos días. Las manifestaciones han continuado en ciudades como Minneapolis, Nueva York, Los Ángeles, Portland y Austin durante el viernes y el sábado.
En los tribunales, continúan desarrollándose varias batallas legales que desafían las políticas de inmigración de Trump, y un juez federal emitió una opinión mordaz el sábado al ordenar la liberación de Liam Conejo Ramos, de 5 años, y su padre de un centro de detención de Texas.
La detención de Liam se convirtió en otro punto álgido de las críticas sobre las tácticas de control migratorio de mano dura utilizadas por los federales y alimentó la creciente indignación de los miembros de la comunidad y de los funcionarios por igual.
Mientras tanto, otro juez denegó una solicitud de Minnesota, St. Paul y Minneapolis para detener la Operación “Metro Surge”, la operación federal de inmigración que ha enviado a miles de agentes a las ciudades de St. Paul y Minneapolis. Funcionarios locales y estatales demandaron al Gobierno federal a principios de este mes, calificando la operación de “invasión federal” que implica arrestos sin orden judicial y uso excesivo de la fuerza.
Mientras que el Departamento de Seguridad Nacional celebró el fallo, que permite que la operación continúe mientras se desarrolla la demanda, funcionarios de la ciudad y del estado dijeron que estaban “decepcionados” por la decisión al tiempo que reafirmaron su compromiso de seguir adelante con el caso.
Aquí está lo último:
- Las narrativas de Trump y la Policía local chocan: Los gobiernos locales y estatales serán responsables de proteger sus propias propiedades, junto con las federales, y los funcionarios federales servirán de respaldo, declaró el presidente, al tiempo que advirtió contra los ataques a las fuerzas del orden. Citó un incidente en Eugene, Oregon, en el que se afirma que manifestantes irrumpieron en un edificio federal y dañaron la propiedad mientras la Policía no intervino. Sin embargo, el jefe de Policía de la ciudad cuestionó esa caracterización de la respuesta al incidente —que declaró un disturbio—, diciendo que los agentes ordenaron a la gente que abandonara la zona tras las intrusiones en los puntos de acceso.
- Liam Ramos será liberado: El juez federal de distrito Fred Biery amonestó a la administración Trump al ordenar la liberación del niño en edad preescolar y de su padre “tan pronto como sea posible” y a más tardar este martes, mientras su caso de inmigración avanza en el sistema judicial. El caso contra Liam, quien lleva más de una semana detenido con su padre, se originó en “la mal concebida e incompetente aplicación por parte del Gobierno de establecer cuotas diarias de deportación, aparentemente incluso si esto requiere traumatizar a los niños”, escribió Biery.
- ICE “en alerta” en Chicago: El alcalde de la ciudad, Brandon Johnson, firmó el sábado un decreto que ordena a la Policía municipal investigar y documentar la presunta mala conducta de los agentes federales de inmigración con miras a su procesamiento. Esta medida coincide con el lanzamiento esta semana de una coalición entre nueve fiscales de distrito locales para ayudar a procesar a los agentes federales que violan las leyes estatales.
- Periodistas liberados de la custodia federal: El expresentador de CNN Don Lemon y la periodista independiente Georgia Fort fueron liberados el viernes tras ser arrestados en relación con una protesta en una iglesia de St. Paul, Minnesota. Lemon prometió luchar contra los cargos en su contra, que incluyen conspiración para violar los derechos constitucionales de una persona y violación de la Ley FACE.
- La cooperación en las cárceles es clave para la reducción federal: El responsable de la frontera de Estados Unidos, Tom Homan, anunció el jueves que trabaja en un plan para reducir gradualmente el número de agentes federales en Minnesota, pero dijo que la medida dependerá de si las autoridades locales permiten que el ICE detenga a inmigrantes en prisiones y cárceles. En cuestión de horas, Trump pareció contradecirlo, negando las afirmaciones de que no estaba reduciendo la cantidad de agentes.
- El Departamento de Justicia investigará el tiroteo de Pretti: El Departamento de Justicia abrió una investigación de derechos civiles sobre el tiroteo de Pretti, según informó el viernes el vicesecretario de Justicia de EE.UU., Todd Blanche. El anuncio significa que la agencia está investigando si los agentes del DHS que dispararon a Pretti violaron la ley y marca una ampliación de la investigación del Gobierno federal sobre el asunto. Posteriormente, Blanche dijo que se trataba de una “investigación estándar del FBI”.
Con información de Holmes Lybrand, Elizabeth Wolfe, Lauren Mascarenhas, Ray Sanchez, Whitney Wild y Zoe Sottile, de CNN.