Todos los estrenos de febrero 2026: series y películas en Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney+ y Apple TV

Febrero es el mes más corto del año. Pese a ello, las plataformas de streaming han hecho apuestas interesantes en las películas y series que presentarán este mes.

Entre las novedades están los finales de temporada de “Los Bridgerton” y “El caballero de los siete reinos”, por ejemplo. Disney revive un programa de variedades muy popular hace medio siglo, “The Muppet Show”, que vuelve con un especial que cuenta con Sabrina Carpenter como invitada.

Esta es una guía de los títulos más relevantes por plataforma de streaming que se estrenan este febrero:

Luego de un enero nutrido de estrenos importantes, como la temporada 2 de “The Pitt” y el debut de “El caballero de los siete reinos”, HBO Max redujo el listado de lanzamientos en febrero, en los que destaca una serie documental producida por Josh Safdie (“Marty Supreme”) titulada “Neighbors”, en las que se abordan disputas reales entre vecinos en Estados Unidos.

Otro título destacable es “Portobello”, una miniserie italiana ambientada en la década de 1980, que aborda la vida de un famoso presentador de televisión cuya vida se hace añicos cuando se difunden informaciones de que tiene vínculos con la Mafia.

HBO Max también estrena en este mes la temporada 2 de la serie “Como agua para chocolate”, basada en la novela de Laura Esquivel, y la nueva serie de la actriz Emma Thompson titulada “Dead of Winter”, un “thriller” en el que una viuda descubre, tras buscar ayuda durante una nevada en Minnesota, que hay una mujer secuestrada en una cabaña. (HBO Max forma parte, al igual que CNN en Español, de Warner Bros. Discovery).

“Madam Beja”. Estreno: 2 de febrero

“The Last Captains”. Estreno: 2 de febrero

“Boys Go to Jupiter”. Estreno: 6 de febrero

“The Whole Story with Anderson Cooper” (temporada 4). Estreno: 10 de febrero

“The Pope’s Exorcist”. Disponible: 12 de febrero

“Isadora Moon”. Estreno: 12 de febrero

“Neighbors”. Estreno: 13 de febrero

“Como agua para chololate” (temporada 2). Estreno: 15 de febrero

“Murder In Glitterball City”. Estreno: 19 de febrero

“Portobello”. Estreno: 20 de febrero

“Dead of Winter”. Estreno: 20 de febrero

“Banksters”. Estreno: 20 de febrero

“Fit for a Killer”. Estreno: 20 de febrero

“El caballero de los siete reinos”. Final de temporada: 22 de febrero

“Paddington 2”. Disponible: 27 de febrero

En febrero concluye la Parte 2 de la cuarta temporada de “Los Bridgerton”, en la que se conocerá el desenlace de la historia de amor entre Benedict Bridgerton y la criada Sophie Baek. Además, Netflix estrena la tercera temporada de “The Night Agent”, la serie de acción protagonizada por Gabriel Basso.

Digno de mención es el estreno de la serie española “Salvador”, creada pro Aitor Gabilondo (“Patria”), dirigida por Daniel Calparsoro y protagonizada por Luis Tosar. Trata de un padre y técnico de emergencias sanitarias (Tosar), quien descubre que su hija, Milena (Candela Arestegui), pertenece a un peligroso grupo ultra.

Brasil estará presente este febrero en Netflix con la serie “State of Fear”. Ambientada en Sao Paulo mientras se desata una ola de violencia sin precedentes, una abogada con vínculos con el hampa debe llegar a un acuerdo con la Policía para rescatar a su sobrina secuestrada.

Una de las creadoras de “Derry Girls”, Lisa McGee, presenta este mes su nueva serie, “How To Get To Heaven From Belfast”, sobre tres amigas que intentan esclarecer un misterio.

“Glitter & Gold: Ice Dancing”. Estreno: 1 de febrero

“Heartland” (temporada 18). Estreno: 1 de febrero

“Mo Gilligan: In the Moment”. Estreno: 3 de febrero

“The Lincoln Lawyer” (temporada 4). Estreno: 5 de febrero

“Samuel”. Estreno: 5 de febrero

“Search Party” (temporada 1-5). Disponible: 5 de febrero

“Salvador”. Estreno: 6 de febrero

“Matter of Time” (documental). Estreno: 9 de febrero

“How to Train Your Dragon” (2025). Disponible: 10 de febrero

“State of Fear”. Estreno: 11 de febrero

“Love is Blind” (temporada 10). Estreno: 11 de febrero

“How To Get To Heaven From Belfast” (temporada 1). Estreno: 12 de febrero

“The Black Phone”. Disponible: 12 de febrero

“Suburgatory” (temporadas 1-3). Disponibles: 13 de febrero

“The Hunting Party” (temporada 1). Estreno: 15 de febrero

“Stargate SG-1” (temporadas 1-10). Disponibles: 15 de febrero

“The Night Agent” (temporada 3). Estreno: 19 de febrero

“Los Bridgerton” (temporada 4, Parte 2). Estreno: 26 de febrero

“The Muppet Show” es un programa de variedades creado por Jim Henson que se transmitió con gran éxito de 1976 a 1981. Su fórmula era tener a un invitado especial cada semana, que interactuaba con los muppets. Disney+ decidió resucitar este show con un programa especial que tiene como invitada a la cantante Sabrina Carpenter.

Entre los títulos dignos de mención está el “reboot” o relanzamiento de la popular serie “Scrubs”, así como el arribo de la temporada 2 de la serie británica “The Artful Dodger”, inspirada en la novela “Oliver Twist”; así como la temporada 2 de la aclamada serie de ciencia ficción “Paradise”.

“The Muppet Show”. Estreno: 4 de febrero

“We Call It Imagineering”. Estreno: 4 de febrero

“The Artful Dodger” (temporada 2). Estreno: 10 de febrero

“The Scream Murder: A True Teen Horror Story”. Estreno: 11 de febrero

“Incas: The Rise and Fall” (documental). Estreno: 13 de febrero

“Chibi Tiny Tales: Shorts” (temporada 7). Estreno: 14 de febrero

“RoboGobo” (temporada 2). Estreno: 17 de febrero

“Urchin”. Disponible: 17 de febrero

“History’s Greatest Mysteries” (temporada 6). Estreno: 18 de febrero

“Watching You” (temporada 1). Estreno: 20 de febrero

“Paradise” (temporada 2). Estreno: 23 de febrero

“Inside the CIA: Secrets and Spies” (documental). Estreno: 26 de febrero

“Scrubs”. Estreno: 26 de febrero

“Kiss of the Spider Woman” (2025). Disponible: 27 de febrero

La apuesta de Prime Video se centra en una nueva serie que combina suspenso y erotismo protagonizada por Dove Cameron titulada “56 Days”. La plataforma también estrena la temporada 2 de “Cross” (sobre un detective de homicidios que aplica la psicología forense para rastrear a los asesinos) y el documental “Man on the Run”, que explora la vida de Paul McCartney cuando fundó la banda Wings.

Una propuesta interesante es “The Bluff”, producida por los Russo Brothers (“Avengers: Endgame”). Es una película de acción ambientada en la época dorada de la piratería en el mar Caribe, con Karl Urban (“The Boys”) y Priyanka Chopra Jonas.

“Relationship Goals”. Estreno: 4 de febrero

“Cross” (temporada 2). Estreno: 11 de febrero

“Soul Power: The Legend of the American Basketball Association”. Estreno: 12 de febrero

“Love Me Love”. Estreno: 13 de febrero

“56 Days”. Estreno: 18 de febrero

“The Bluff”. Estreno: 25 de febrero

“The Gray House”. Estreno: 26 de febrero

“Man on the Run”. Estreno: 27 de febrero

Durante febrero se seguirán emitiendo nuevos episodios de dos series muy populares cuyas nuevas temporadas se iniciaron en enero. Es el caso de “Shrinking” y “Hijack”.

Pero en contenidos originales de la plataforma se estrena la película “Eternity”, con Elizabeth Olsen, Miles Teller y Callum Turner. Su historia se desarrolla en el Más Allá, donde todas las personas disponen de una semana para elegir dónde quieren pasar la eternidad. Y, lo más importante, con quién.

También merece mención el lanzamiento de las temporadas 2 de las series “The Last Thing He Told Me” (un misterio con Jennifer Gardner) y “Monarch: Legacy of Monsters”, en la que contaremos con King Kong y Godzilla entre los monstruos que figuran en los nuevos episodios, aunque una criatura llamada Titan X es la que promete captar la atención de los fans.

“Eternity”. Estreno: 13 de febrero

“The Last Thing He Told Me” (temporada 2). Estreno: 20 de febrero

“Monarch: Legacy of Monsters” (temporada 2). Estreno: 27 de febrero

El emblemático reality televisivo “Survivor” regresa para emitir su temporada 50, en la que participarán 24 competidores, entre los que se incluyen jugadores famosos del pasado y figuras populares de episodios más recientes.

También es digna de mención la serie británica “Can You Keep a Secret?”, sobre una señora, interpretada por la comediante Dawn French, que intenta cobrar la póliza de seguro por la muerte de su esposo, aunque éste continúa con vida.

“Can You Keep a Secret?”. Estreno: 12 de febrero

“Coldwater” (episodio final de la serie). Estreno: 13 de febrero

“Wild Boys: Strangers in Town”. Estreno: 18 de febrero

“Dreaming Whilst Black” (temporada 2). Estreno: 20 de febrero

“CIA”. Estreno: 23 de febrero

“FBI” (temporada 8). Estreno: 23 de febrero

“Survivor 50: In the Hands of the Fans”. Estreno: 25 de febrero

“Ghosts” (temporada 5). Estreno: 26 de febrero

“Matlock” (temporada 2). Estreno: 26 de febrero

En Latinoamérica, la plataforma de streaming centra su apuesta en la temporada 4 del reality “The Traitors”, conducido por Alan Cumming (en EE.UU. esta temporada se emitirá en Peacock). El otro gran anuncio de febrero es el cruce entre las series “Law & Order” y “Law & Order: SVU”. Y también hay expectativa por el regreso de “The Rookie”, con su temporada 8.

“The Traitors” (temporada 4). Estreno: 6 de febrero

“Law & Order: SVU”. Estreno: 10 de febrero

“The Rookie” (temporada 8). Estreno: 11 de febrero

Peacock centra su apuesta de febrero en una adaptación en formato de serie de la película “The Burbs” de 1989, que protagonizó Tom Hanks. En esta oportunidad, los protagonistas son Keke Palmer y Jack Whitehall, como una joven pareja que se muda a la antigua casa del esposo, enfrentando a nuevos vecinos hostiles y descubriendo oscuros secretos de la vecindad.

“Field Generals: History of The Black Quarterback”. Estreno: 5 de febrero

“The Burbs”. Estreno: 8 de febrero

“Super Bowl LX”. Transmisión: 8 de febrero

“The Voice” (temporada 29). Estreno: 24 de febrero

“House of Villans” (temporada 3). Estreno: 26 de febrero

“The Traitors” (final de temporada). Estreno: 26 de febrero

