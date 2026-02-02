Abogados de víctimas de Epstein piden a jueces retirar los archivos publicados por “miles de fallas de censura” de nombres

Por MJ Lee, CNN

Abogados que representan a víctimas de Jeffrey Epstein están pidiendo a jueces que ordenen al Departamento de Justicia de EE.UU. retirar los millones de documentos relacionados con Epstein que ha publicado en línea, al señalar en una carta fechada el domingo que la falta de una adecuada censura de la información de las víctimas ha desencadenado una “emergencia en desarrollo”.

La carta, escrita por los destacados abogados de víctimas de Epstein Brittany Henderson y Brad Edwards y dirigida a dos jueces federales en Nueva York que supervisan los casos de Epstein y de Ghislaine Maxwell, solicita una “intervención judicial inmediata” para abordar el hecho de que la información de las víctimas se incluyó en los millones de registros relacionados con Epstein que fueron divulgados.

Henderson dijo a CNN que la carta fue enviada a los jueces. El documento aún no está disponible en el expediente judicial público.

“En las últimas 48 horas, quien suscribe ha reportado por sí sola miles de fallas de censura en nombre de casi 100 sobrevivientes individuales cuyas vidas han quedado patas arriba por la más reciente divulgación del Departamento de Justicia”, escribieron Henderson y Edwards a los jueces Richard Berman y Paul Engelmayer.

“No existe ningún grado imaginable de incompetencia institucional suficiente para explicar la magnitud, coherencia y persistencia de las fallas que ocurrieron —en particular cuando la única tarea ordenada por el tribunal y reiteradamente enfatizada por el Departamento de Justicia era simple: censurar los nombres conocidos de las víctimas antes de la publicación”, agregaron.

Los abogados enumeran numerosos ejemplos de errores de censura que han encontrado, como el caso de una víctima menor de edad cuyo nombre presuntamente fue “revelado 20 veces en un solo documento”. Una vez que esos errores fueron reportados al Departamento de Justicia, la entidad solo corrigió tres, “dejando 17 instancias aún sin censurar al momento de esta presentación”, escribieron los abogados.

Otros ejemplos incluyen un correo electrónico que presuntamente enumera a 32 víctimas menores de edad “con solo un nombre censurado y 31 visibles”, así como formularios “302” del FBI con nombres y apellidos completos de las víctimas sin censura.

El Departamento de Justicia dijo en una respuesta presentada el lunes ante los jueces en ambos casos que ha retirado todos los documentos identificados por las víctimas o sus abogados.

“Al momento de redactar esta carta, todos los documentos cuya retirada fue solicitada por las víctimas o sus abogados hasta anoche han sido retirados para una censura adicional, y el Departamento continúa procesando cualquier nueva solicitud y realizando sus propias búsquedas para identificar otros documentos que puedan requerir mayor censura”, dijo el Departamento de Justicia.

CNN informó el viernes que varias sobrevivientes, incluidas víctimas anónimas identificadas como “Jane Doe”, estaban viendo sus nombres e información a lo largo de los archivos publicados.

La carta del domingo también incluye testimonios de varias víctimas anónimas “Jane Doe”, quienes describieron haber recibido amenazas de muerte y acoso por parte de medios de comunicación desde la publicación de los archivos.

Una Jane Doe es citada diciendo: “la divulgación de esta información no solo es profundamente angustiante y retraumatizante, sino que también me coloca a mí y a mi hijo ante un posible riesgo físico”.

“El Departamento de Justicia no puede caracterizar de manera creíble esto como un error, negligencia o falla burocrática. La tarea era sencilla: tomar la lista de víctimas conocidas y censurar esos nombres en todos los lugares donde aparecieran”, escribieron los abogados. “Cuando el Departamento de Justicia creyó estar listo para publicar, solo necesitaba escribir el nombre de cada víctima en su propia función de búsqueda. Cualquier resultado debía haber sido censurado antes de la publicación. De haberlo hecho, el daño se habría evitado”.

En una declaración separada a CNN, Henderson dijo: “con cada segundo que pasa, se está causando un daño adicional a estas mujeres. Están asustadas y devastadas, y ruegan que nuestro Gobierno las proteja de más daño”.

Un portavoz del Departamento de Justicia dijo previamente a CNN que la entidad se toma la protección de las víctimas “muy en serio” y que ha censurado miles de nombres de víctimas en los registros publicados, con 500 revisores examinando los archivos “precisamente por esta razón”.

