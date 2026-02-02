Cuba le envía un mensaje a Trump y resalta su disposición a mantener “un diálogo respetuoso y recíproco”

Por Sol Amaya, CNN en Español

En medio de la difícil situación que enfrenta Cuba luego de que la administración de Donald Trump amenazara con aranceles para los países que vendan o suministren petróleo a la isla, la Cancillería cubana difundió un comunicado en el que resalta su disposición a mantener “un diálogo respetuoso y recíproco” con EE.UU.

“Cuba está dispuesta a reactivar y ampliar la cooperación bilateral con los Estados Unidos para hacer frente a amenazas transnacionales compartidas, sin renunciar jamás a la defensa de su soberanía y la independencia”.

Trump firmó el jueves pasado un decreto que declara que Cuba es un riesgo para la seguridad nacional y prevé aranceles para los países que vendan o suministren petróleo a Cuba. En la práctica, esto significa la asfixia energética de la isla.

El comunicado de la Cancillería niega que Cuba sea “una amenaza para la seguridad de Estados Unidos”.

“Cuba no alberga bases militares o de inteligencia extranjeras y rechaza la caracterización de ser una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Tampoco ha apoyado ninguna actividad hostil contra ese país ni permitirá que nuestro territorio se utilice contra otra nación”, dice el texto.

Además, asegura que la isla “condena de manera inequívoca el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, al tiempo que reafirma su compromiso de cooperar con los Estados Unidos y otras naciones para fortalecer la seguridad regional e internacional”.

“Cuba propone renovar la cooperación técnica con los Estados Unidos en áreas que incluyen la lucha contra el terrorismo, la prevención del lavado de dinero, el combate al narcotráfico, la ciberseguridad, la trata de personas y los delitos financieros, y continuará fortaleciendo su marco jurídico para respaldar estos esfuerzos, consciente de que cuando ha existido voluntad de las partes, se ha podido avanzar en estos frentes”, sigue el comunicado.

La Cancillería destaca que la población de ambos países podría beneficiarse “del compromiso constructivo, la cooperación conforme a la ley y la coexistencia pacífica”.

Desde la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense en Caracas, el pasado 3 de enero, la isla ya no cuenta con el petróleo que antes mandaba Venezuela. Por esto, México es uno de los pocos salvavidas energéticos que le quedan a Cuba. El decreto firmado por Trump pone en jaque este suministro y la situación de la isla se vuelve cada vez más crítica.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de EFE