Delcy Rodríguez anuncia la exportación de su primer cargamento de gas licuado de petróleo

Por Sol Amaya, CNN en Español

La presidenta encarada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este domingo la exportación del primer cargamento con gas licuado de petróleo.

“Orgullosa de compartir este momento: zarpó desde Venezuela el buque Chrysopigi Lady con el 1er cargamento de Gas Licuado de Petróleo”, publicó Rodríguez en Telegram. “Junto a la clase trabajadora marcamos este hito histórico al exportar la primera molécula de gas del país; un logro para el bienestar del pueblo venezolano”, añadió.

Rodríguez no dio detalles sobre el destino del cargamento, pero según el sitio marinetraffic.com, el buque se dirige al puerto de Providence, Rhode Island, en Estados Unidos.

El 16 de enero Rodríguez había anunciado la firma de un contrato para que Venezuela exporte por primera vez en su historia gas licuado de petróleo.

Este envío ocurre, además, días después de la aprobación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos en la Asamblea Nacional el pasado jueves. La normativa busca incentivar la inversión privada y extranjera en el sector petrolero.

La nueva legislación sería un giro respecto a la histórica postura de Venezuela. La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), fundada tras la nacionalización del petróleo venezolano en 1976, implicó la salida del país de varias empresas petroleras estadounidenses.

Pero, luego de la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense en Caracas el pasado 3 de enero, y tras la asunción de Rodríguez como presidenta encargada, Venezuela, país que posee una de las mayores reservas de petróleo del mundo, parece estar abriendo su mercado.

La reforma de la Ley de Hidrocarburos permitiría la llegada de más empresas extranjeras a Venezuela para extraer petróleo en el país y habilitaría a las pocas compañías que ya se encuentran operando con licencias especiales a expandir sus operaciones, tal como reportó CNN.

Esta medida satisfaría una de las principales demandas que la administración Trump le planteó a Caracas tras la captura de Maduro.

