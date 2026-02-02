La llegada de un avión de la Armada de EE.UU. al sur de Argentina desata polémica y cuestionamientos al Gobierno de Milei

Por Betiana Fernández Martino, CNN en Español

Sin comunicado oficial, ni agenda difundida, ni explicaciones. El silencio rodeó la llegada de un avión militar de Estados Unidos a Ushuaia, en el sur de Argentina, durante el fin de semana. Un día después, la Embajada estadounidense confirmó que se trataba de una delegación de congresistas. Sin embargo, el Gobierno argentino no dio más información.

El escenario de este aterrizaje no es casual. Ushuaia, ubicada a casi 3.000 kilómetros de Buenos Aires, es una ciudad clave para la conectividad naval internacional, puerta de acceso a la Antártida y paso estratégico entre los océanos Atlántico y Pacífico. La llegada del vuelo coincidió, además, con la reciente intervención del puerto local por parte del Gobierno nacional, un dato que terminó de alimentar sospechas políticas y cuestionamientos desde la oposición a la administración de Javier Milei.

Tres días después, la misma comitiva aterrizó en Neuquén para visitar un yacimiento de Vaca Muerta en esa provincia.

Tanto los equipos del gobernador de Tierra del Fuego, opositor al oficialismo nacional, Gustavo Melella, como el neuquino Rolando Figueroa, aliado del Gobierno, confirmaron a CNN la llegada del avión y ambas travesías. Sin embargo, ambos aseguraron no saber de antemano de la visita, ni haber participado de ninguna reunión con la comitiva estadounidense.

Hasta el momento, el Gobierno de Argentina no dio detalles de esta visita. CNN consultó a fuentes oficiales que no dieron detalles. Un comunicado de la Embajada de EE.UU. solo confirmó que “una delegación bipartidaria de miembros del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de EE.UU.” visitó Argentina.

“La visita incluye reuniones con funcionarios gubernamentales y actores clave para abordar la degradación de entornos naturales, la tramitación de permisos para la gestión de minas y residuos, el procesamiento de minerales críticos, la investigación en salud pública y la seguridad médica”, detalló el escrito.

El puerto de Ushuaia es uno de los principales activos económicos de la provincia. Desde allí operan embarcaciones turísticas, pesqueras y de carga, además de los buques que abastecen a las campañas antárticas. Por sus muelles pasan cerca de 700 barcos al año, lo que le otorga un presupuesto anual de unos 25.000 millones de pesos (aproximadamente US$ 17.900), según la Dirección Provincial de Puertos.

Por su parte, en Neuquén se asienta Vaca Muerta, una de las principales reservas de hidrocarburos no convencionales del mundo. El yacimiento es considerado el segundo en recursos de gas y el cuarto en petróleo a nivel global, y concentra inversiones de más de 30 empresas nacionales e internacionales. Su potencial energético convirtió a la región en un eje central de la estrategia económica del país y en un foco de interés permanente para actores extranjeros vinculados a la energía y los recursos estratégicos.

La llegada del avión militar estadounidense coincidió con un momento institucional sensible en Tierra del Fuego. Desde el 20 de enero pasado, el Gobierno nacional mantiene la intervención administrativa del puerto de Ushuaia, que quedó bajo la órbita de la Administración Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN).

La medida desplazó de la operatoria general a la Dirección Provincial de Puertos, autoridad portuaria desde 1992, y se apoyó en una auditoría realizada en octubre de 2025 que detectó fallas estructurales y de seguridad, falta de inversión en obras y presuntas irregularidades en el uso de fondos.

Desde el gobierno fueguino rechazan los argumentos de la Nación y califican la intervención como un “atropello” del federalismo y una violación de la Constitución.

El acercamiento del gobierno de Javier Milei a Estados Unidos ya había tenido a Ushuaia como escenario. En abril de 2024, el presidente se reunió en esa ciudad con la entonces jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson, en una visita oficial destinada a reforzar los lazos de cooperación estratégica entre ambos países. Durante ese encuentro, Milei destacó el avance de la Base Naval Integrada que se construye en el extremo sur del país, a la que definió como un centro logístico clave por su cercanía con la Antártida y por su potencial para brindar apoyo a programas científicos internacionales y al desarrollo económico local.

La relación se profundizó durante 2025 con nuevas visitas de autoridades militares estadounidenses. El sucesor de Richardson al frente del Comando Sur, el almirante Alvin Holsey, viajó en dos oportunidades a la Argentina y recorrió instalaciones navales en Ushuaia junto a representantes diplomáticos de Estados Unidos. Según la información oficial, esos encuentros estuvieron orientados a observar el rol del Área Naval Austral en la protección de rutas marítimas estratégicas para el comercio global, en una región de creciente relevancia geopolítica.

Tanto Richardson como Holsey aprovecharon sus visitas oficiales a la Argentina para expresar su preocupación por la expansión de la influencia china en el Atlántico Sur y en la región austral del país, un tema recurrente en la agenda del Comando Sur. En ese contexto, durante 2025 el presidente Javier Milei habilitó por decreto la realización de ejercicios militares conjuntos y el ingreso de tropas estadounidenses al territorio argentino, con actividades previstas en Ushuaia y otras zonas estratégicas.

Mientras continuaba la polémica por el arribo del avión militar y su recorrido por el sur del país, otra delegación estadounidense llegó a Argentina. Según informó la Embajada de Estados Unidos, se trata de una comitiva bipartidaria del Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes, encabezada por el legislador republicano Tim Walberg. “La agenda incluye reuniones con funcionarios gubernamentales y otros actores clave, con el objetivo de interiorizarse sobre las políticas argentinas de educación y desarrollo de la fuerza laboral. Las conversaciones también abordarán la capacitación en ciberseguridad y los marcos de gobernanza para la inteligencia artificial”, aseguraron en un segundo comunicado.

Desde el Gobierno nacional buscaron enmarcar la visita dentro del fortalecimiento del vínculo bilateral. El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, celebró la llegada de la delegación y sostuvo que el interés de legisladores estadounidenses responde al plan de gobierno impulsado por la administración de Javier Milei y a la relación estratégica entre ambos países. En ese sentido, destacó que se celebra la visita de distintas comitivas internacionales a la Argentina.

Sin embargo, desde la oposición mantienen los reclamos de falta de transparencia en la información sobre estas visitas e incluso amenazan con llevar la denuncia a la justicia.

