La narrativa del Gobierno de Trump sobre la muerte de Alex Pretti se ha desmoronado

Análisis de Josh Campbell, CNN

Seamos sinceros: bajo el peso de la creciente evidencia en video y las declaraciones posteriores de altos funcionarios del Gobierno de Trump, la narrativa que presentaba a Alex Pretti como un terrorista interno empeñado en masacrar agentes federales se ha desmoronado.

Ahora, altos funcionarios del Gobierno parecen estar echando la culpa a los agentes de inmigración en Minneapolis, responsabilizándolos de haber alimentado la defensa inicial del Gobierno sobre lo sucedido.

La muerte de Pretti también ha reavivado el escrutinio sobre una maquinaria de relaciones públicas del Departamento de Seguridad Nacional que se ha apresurado a exonerar las acciones de los agentes en incidentes que involucran el uso de la fuerza, a pesar de las preguntas planteadas por videos de testigos y jueces independientes.

Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de Minneapolis de 37 años, fue abatido a tiros por agentes federales de inmigración hace poco más de una semana durante un tenso encuentro captado en video. El video muestra que Pretti intentó proteger a una mujer que fue empujada al suelo por un agente de inmigración, culminando en su intento de resistirse al arresto antes de que los agentes finalmente abrieran fuego.

El incidente ocurrió 11 días después de que Pretti estuviera involucrado en un enfrentamiento anterior con agentes de inmigración y fuera visto en video pateando la luz trasera de un vehículo federal antes de ser derribado y liberado por los agentes.

Tras el tiroteo del 24 de enero, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que Pretti, un propietario de armas con licencia, estaba blandiendo un arma de fuego contra los agentes federales, “deseando causar daño a estos agentes”.

El subsecretario general de la Casa Blanca, Stephen Miller, no tardó en calificar a Pretti como “un terrorista interno” tras el tiroteo.

El comendante general de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, quien desde entonces ha sido relevado del mando de las operaciones en Minnesota, dijo: “Esto parece una situación en la que un individuo quería causar el mayor daño posible y masacrar a las fuerzas del orden”.

Según la política federal de aplicación de la ley, los agentes pueden usar fuerza letal contra alguien que represente una amenaza inminente de muerte o lesiones físicas graves, pero hasta la fecha no ha surgido ningún video que muestre a Pretti realmente alcanzando su arma enfundada.

Por el contrario, en un video se ve a un agente federal desarmando a Pretti justo antes de que los agentes abrieran fuego. Numerosos expertos en aplicación de la ley han señalado que las tácticas parecen, en el mejor de los casos, descuidadas y que ameritan una investigación adicional. El Departamento de Justicia ha iniciado una investigación de derechos civiles sobre el asunto.

El retroceso por parte de altos funcionarios del Gobierno de Trump ahora es notable.

Miller ahora dice que los funcionarios están evaluando por qué el equipo de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) “puede que no haya seguido” el protocolo adecuado antes del mortal tiroteo de Pretti, un reconocimiento notable de posible conducta indebida por parte de uno de los operadores más influyentes y duros del Gobierno de Trump en la aplicación de las leyes de inmigración.

En una declaración a CNN, Miller dijo que la Casa Blanca había “proporcionado una guía clara al DHS de que el personal adicional enviado a Minnesota para protección debía ser utilizado para llevar a cabo operaciones de búsqueda de fugitivos y crear una barrera física entre los equipos de arresto y los disruptores”.

“Estamos evaluando por qué el equipo de CBP puede que no haya seguido ese protocolo”, dijo.

El domingo, Noem fue evasiva y al mismo tiempo pareció defender su descripción de Pretti como un “terrorista interno” inmediatamente después de su muerte, diciendo que las autoridades estaban trabajando con la mejor información disponible en medio del caos en el lugar.

“Uno depende de la información y los hechos que recibe desde el terreno… y cuando se entregan esos informes, se da toda la información posible”, dijo Noem a “Fox and Friends”.

Al ser cuestionada nuevamente sobre si todavía cree que Pretti es un “terrorista interno”, Noem señaló la investigación en curso, mientras decía que su departamento “hará un mejor trabajo” a medida que surjan nuevas situaciones en el terreno.

Pero lo que viene después es un tema de debate abierto, tras casi un año de funcionarios de Trump apresurándose a defender rápidamente las acciones de los agentes.

Fuentes de las fuerzas del orden federales dijeron a CNN que las investigaciones sobre el uso de la fuerza suelen tomar semanas o incluso meses antes de que las autoridades emitan un veredicto sobre las acciones de un agente. Sin embargo, durante el Gobierno de Trump, los agentes han sido repetidamente absueltos con velocidad de cualquier delito, incluido el agente de ICE que disparó mortalmente a la residente de Minneapolis Renee Good el mes pasado.

Las fuentes expresan preocupación por incidentes que no son captados en videos virales.

“Si es simplemente la palabra del agente de ICE contra la de otra persona, fin del tema”, dijo una fuente de las fuerzas del orden federales. “A menos que sea algo sumamente atroz y esté grabado en video, básicamente son intocables”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Kristen Holmes y Riane Lumer de CNN contribuyeron a este informe