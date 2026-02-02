La NASA resuelve problemas en una prueba crucial antes del lanzamiento de la histórica misión lunar

Por Jackie Wattles, CNN

Una prueba crucial del imponente cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial de la NASA está en marcha, lo que marca uno de los pasos finales antes de que el vehículo impulse a cuatro astronautas al espacio profundo por primera vez desde que finalizó el programa Apolo hace más de cinco décadas.

La misión podría despegar el 8 de febrero.

La prueba práctica, llamada “ensayo general húmedo”, implica llenar los tanques del cohete con más de 700.000 galones de combustible súper refrigerado.

A las pocas horas de la prueba, la NASA experimentó fugas de hidrógeno, un problema que también afectó al cohete SLS durante su primera ronda de ensayos generales en 2022, antes del vuelo de prueba sin tripulación de Artemis I. Finalmente, la misión despegó unos seis meses después de que la NASA intentara por primera vez un ensayo general con agua.

Mantenido a menos 423 grados Fahrenheit, el hidrógeno licuado, que es el combustible principal que impulsa el cohete SLS, es notoriamente voluble debido a su diminuta estructura molecular que hace que la sustancia sea difícil de contener.

Sin embargo, las fugas no impidieron que la NASA cargara completamente el cohete SLS el lunes. A las 18:00, hora de Miami, la agencia espacial informó que el vehículo había entrado en “modo de reabastecimiento”, durante el cual el cohete solo se carga con el combustible suficiente para llenar los tanques, ya que pequeñas cantidades de propulsores se evaporan.

La agencia ahora está trabajando en la “secuencia de cuenta regresiva terminal, que incluye operaciones de lanzamiento simuladas y verificaciones de preparación final”, según la NASA.

Sin embargo, justo antes de las 10:00 p m., hora de Miami, la NASA reveló otro problema. Un “equipo de cierre” —un grupo de trabajadores vestidos con monos que visitan la plataforma de lanzamiento para cerrar la escotilla de la nave espacial— detectó un problema con una válvula que se “ventiló accidentalmente”.

La NASA indicó que el grupo aún necesitaba al menos una hora más para finalizar su trabajo.

En total, se espera que el ensayo incluya un repaso de la cuenta regresiva el día del lanzamiento, excepto que durante la prueba, el reloj se detendrá a menos de un minuto del final.

El lunes, la NASA estaba contando regresivamente para una ventana de lanzamiento ficticia de cuatro horas que se abrió a las 9:00 p.m., hora de Miami.

El desarrollo de esta prueba ofrecerá pistas sobre cuándo la NASA podrá lanzar la misión Artemis II, lo que podría ocurrir dentro de varias ventanas de lanzamiento entre principios de febrero y finales de abril.

En el lanzamiento, se espera que Christina Koch, Victor Glover y Reid Wiseman de la NASA, así como Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense, viajen a bordo del cohete SLS antes de que su nave espacial Orión se separe y comience un viaje para circunnavegar la Luna.

La NASA confirmó el 23 de enero que los miembros de la tripulación habían entrado en cuarentena en Houston como preparación para su vuelo espacial. Los astronautas se mantienen aislados rutinariamente antes del despegue para prevenir enfermedades.

Se espera que la tripulación llegue a su sitio de lanzamiento en Florida, en el Centro Espacial Kennedy, después de que se complete el ensayo general húmedo.

Aunque los astronautas no aterrizarán en la superficie lunar para esta misión, su viaje los llevará más profundamente dentro del sistema solar que cualquier otro ser humano, superando el récord que los astronautas del Apolo 13 establecieron en 1970.

Antes del despegue, la NASA busca someter el cohete SLS a un ensayo general limpio y húmedo.

Antes del primer vuelo del cohete —la misión de prueba no tripulada Artemis I en 2022—, se realizaron múltiples ensayos generales húmedos durante meses para garantizar que los sistemas estuvieran listos para el lanzamiento.

“¿Por qué creemos que tendremos éxito en Artemis II? Son las lecciones que aprendimos”, señaló Charlie Blackwell-Thompson, director de lanzamiento de Artemis, durante una conferencia de prensa el 16 de enero.

“Aprendimos mucho durante el lanzamiento de la campaña Artemis I. Y todo lo aprendido se ha incorporado a la forma en que planeamos equipar el vehículo Artemis II”, indicó.

Sin embargo, la NASA ha advertido que, aunque espera que los preparativos previos al lanzamiento se realicen con mayor fluidez para esta misión, los ingenieros aún tienen la opción de sacar el cohete SLS y la nave espacial Orion de la plataforma de lanzamiento y llevarlos al cercano Edificio de Ensamblaje de Vehículos para realizar trabajos adicionales si es necesario.

El clima frío del fin de semana retrasó la fecha inicial para un ensayo general húmedo.

El programa Artemis de la NASA envía humanos al espacio profundo por primera vez en cinco décadas. Suscríbete al boletín Countdown y recibe actualizaciones de CNN Science sobre expediciones extraordinarias a medida que se desarrollan.

