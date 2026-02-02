Lanzar monedas a la Fontana di Trevi ahora cuesta 2 euros… y los turistas siguen ignorando las reglas

Por Barbie Latza Nadeau

La leyenda dice que lanzar una moneda a la Fontana de Trevi en Roma garantiza un regreso a la “Ciudad Eterna”. Dos monedas prometen encontrar el amor con alguien de Italia. Tres, casarse con un alguien que haya nacido en Italia.

Sin embargo, a partir del 2 de febrero, hacer cualquiera de esos deseos tiene un precio. Ahora los visitantes deben comprar un boleto de 2 euros (un poco más de US$ 2) para acercarse a la fuente y lanzar monedas a sus aguas.

Esta nueva entrada obligatoria busca regular el acceso al monumento, aunque la implementación ya enfrenta su primer reto: una multitud de visitantes que, entre el deseo y la confusión, intenta ignorar las nuevas reglas para acercarse a la famosa fuente.

El gobierno municipal de Roma introdujo el nuevo sistema de entradas para los no residentes como parte de su más reciente esfuerzo para gestionar las multitudes en uno de los monumentos más concurridos de la capital. Las entradas son necesarias de 11 a.m. a 10 p.m. los lunes y viernes, y de 9 a.m. a 10 p.m. el resto de la semana. Después de las 10 p.m., se abren las barreras y el acceso es libre para todos.

En el primer día del nuevo sistema, no todos estaban convencidos. Un grupo de turistas españoles, que no quiso pagar, se quedó fuera de las barreras y lanzó monedas hacia la fuente desde arriba (no todas cayeron al agua). Abajo, los visitantes que pagaron se agachaban mientras las monedas llovían. Un funcionario municipal dijo que eventualmente se introducirán patrullas para evitar lesiones por lanzamientos fallidos.

La Fontana di Trevi, inmortalizada en la película “La Dolce Vita”, se ha convertido en un punto crítico del problema de la invasión de turistas en Roma, especialmente durante el pico veraniego. La pequeña plaza suele estar repleta de visitantes hombro con hombro, muchos sosteniendo helados derritiéndose o rellenando botellas de agua en la fuente.

En 2024, la ciudad probó un sistema de barreras para limitar el acceso al borde de la fuente, evaluando si el control de multitudes era factible. El resultado fue una fuerte disminución en el número de personas dispuestas a hacer fila para acceder de cerca a la obra maestra barroca del siglo XVIII, que marca el punto final de un acueducto antiguo.

Aun así, la demanda sigue siendo alta. En 2025, más de 10 millones de personas hicieron fila para acercarse a la fuente, con picos diarios de alrededor de 70.000 visitantes durante los períodos más concurridos, dijo el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri.

Los funcionarios municipales estiman que la nueva entrada podría generar entre 6,5 millones y 20 millones de euros anualmente — aproximadamente US$ 7,7 millones a US$ 23 millones.

A los portadores de entradas se les prohibirá comer o beber cerca de la fuente y, según los funcionarios, también estarán protegidos de los carteristas que suelen atacar a los turistas distraídos en la abarrotada plaza.

Alessandro Onorato, concejal de grandes eventos, turismo, deporte y moda de Roma, dijo que la tarifa fue diseñada principalmente para frenar el exceso de turismo, y que lo recaudado se destinará a costos de mantenimiento y personal.

“Si la Fontana di Trevi estuviera en la ciudad de Nueva York, cobrarían US$ 100 para entrar”, dijo Onorato en la inauguración el lunes por la mañana.

Algunos visitantes parecían no estar molestos por el precio. Raúl, un turista de Argentina, dijo a CNN que pagaría con gusto 2 euros para ver la fuente de cerca por primera vez, aunque evitó la tarifa el lunes porque ya la había visitado antes.

“Dos euros está bien para pagar y ver algo así de cerca”, dijo. “Más que eso, tal vez no”. Momentos después, arrojó su moneda desde fuera de las barreras.

La entrada a la Fontana di Trevi sigue una creciente cantidad de medidas italianas destinadas a regular el turismo, incluyendo la tarifa de entrada en horarios punta para los excursionistas en Venecia, y nuevas restricciones en lugares famosos en las redes sociales como el balcón de Julieta en Verona y la iglesia de Santa Maddalena al pie de los Dolomitas en el norte de Italia.

Las monedas recolectadas de la fuente —alrededor de 1,5 millones de euros al año— seguirán siendo donadas a la organización católica Caritas, que financia programas para asistencia a los pobres.

Las entradas se pueden comprar en línea o mediante los códigos QR exhibidos en el lugar. Los niños menores de cinco años, las personas con discapacidad y los residentes de Roma están exentos.

