Ola de frío histórica y nevadas en EE.UU.: Florida registra temperaturas inéditas y en Nueva York sube el número de muertos

Por CNN Español

Una ola de frío extremo continúa afectando este lunes a una amplia franja del este de Estados Unidos, desde la Costa del Golfo hasta Nueva Inglaterra, tras el paso de una bomba ciclónica que dejó fuertes nevadas, vuelos cancelados y condiciones peligrosas en carreteras. Aunque se espera un leve aumento de las temperaturas a lo largo del día, los meteorólogos advirtieron que el frío intenso persistiría durante la mañana, prolongando el impacto del sistema invernal.

En Florida, el frío dejó escenas inusuales. Se registraron ráfagas de nieve en el área de Tampa-St. Petersburg y temperaturas bajo cero en el llamado Panhandle, el noroccidente del estado, y en el sur, donde se observó la masa de aire más fría desde diciembre de 1989, según el Servicio Meteorológico Nacional. El descenso térmico dejó iguanas inmovilizadas por el frío y afectó cultivos como fresas y naranjas, mientras agricultores recurrieron a medidas de protección para mitigar los daños.

Por su parte, en Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani confirmó que las muertes asociadas a la ola de frío extremo aumentaron a 14, y que en al menos ocho casos la hipotermia es una posible causa, a la espera de los resultados oficiales de las autopsias. La ciudad permanece en estado de emergencia desde el 19 de enero y ha reforzado los esfuerzos para trasladar a personas sin hogar y a otros residentes vulnerables a lugares seguros.

Mamdani señaló que desde el inicio de la emergencia más de 860 personas han sido llevadas a refugios y otros espacios habilitados en los cinco distritos, además del despliegue de trabajadores sociales y autobuses con calefacción. El alto número de fallecidos ha reavivado el debate sobre la preparación y la respuesta de la ciudad ante esta emergencia climática, incluida la decisión de no desalojar campamentos de personas sin hogar, una postura criticada públicamente por el exalcalde Eric Adams.

En conjunto, cerca de 150 millones de personas permanecían bajo avisos y advertencias de frío extremo el domingo, con temperaturas de un solo dígito Fahrenheit (-12 °C) incluso en estados del sur. El Servicio Meteorológico Nacional calificó el episodio como una ola de frío “impresionante”, con récords diarios en varias zonas del país.

Carolina del Norte fue uno de los estados más golpeados por el sistema invernal, con acumulaciones de hasta 45 centímetros de nieve en el este y cerca de 30 centímetros en Charlotte y sus alrededores, una de las mayores nevadas en la historia local. El impacto en la movilidad fue severo, con miles de vuelos cancelados, más de 1.000 accidentes de tránsito reportados y al menos dos muertes, mientras los meteorólogos advirtieron que la recuperación tomará varios días y que podrían registrarse nuevas nevadas ligeras en el valle de Ohio y la costa del Atlántico medio, hasta posiblemente Nueva York.

Con información de las agencias AP y EFE.