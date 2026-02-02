Policía que investiga la desaparición de la madre de Savannah Guthrie cree que se cometió un crimen y pide ayuda del público

Por Karina Tsui y Brian Stelter, CNN

Nancy Guthrie, madre de la presentadora de “Today” de NBC, Savannah Guthrie, desapareció y los agentes cree que se pudo haber cometido un crimen.

Las autoridades que investigan la desaparición de Nancy Guthrie piensan que “efectivamente se trata de la escena de un crimen” e hicieron un llamamiento al público para que proporcione cualquier información que pueda ayudar a encontrarla.

Nancy Guthrie, de 84 años, fue vista por última vez la noche del sábado, alrededor de las 9:30 p.m., cerca de su residencia en la zona de Catalina Foothills, cerca de Tucson, dijo el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, en una conferencia de prensa la noche del domingo. Un familiar llamó al 911 alrededor del mediodía del domingo para reportar su desaparición, añadió el sheriff.

Nancy Guthrie tiene algunas dolencias físicas, pero la familia informó que no ha presentado problemas cognitivos, dijo Nanos.

Durante la noche se enviaron equipos de búsqueda y rescate, incluidos voluntarios, perros, agentes de patrulla fronteriza y helicópteros.

“Prácticamente hemos hecho todo lo que hemos podido”, dijo Nanos.

El programa “Today” dio a conocer la noticia este lunes por la mañana y compartió un comunicado de Savannah: “En nombre de nuestra familia, quiero agradecer a todos por sus pensamientos, oraciones y mensajes de apoyo. En este momento, nos centramos en el regreso sano y salvo de nuestra querida mamá”.

“Agradecemos a las autoridades por su arduo trabajo en este caso y alentamos a cualquier persona que tenga información a que se comunique con el Departamento del Sheriff del Condado de Pima al 520-351-4900”.

Savannah Guthrie, quien perdió a su padre antes de su último año de secundaria, ha hablado muy bien de su madre y su estrecha relación.

Cuando a la presentadora le ofrecieron su primer trabajo de noticias en Butte, Montana, a la edad de 21 años, su madre la animó a seguir adelante con el puesto, a pesar de la distancia desde su hogar.

“No es que no quisiera que me quedara. Claro que quería que me quedara”, recordó la presentadora de “Today”. “Pero me dijo: ‘No voy a interponerme en tus sueños’”.

