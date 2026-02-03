La NASA retrasa el lanzamiento de su histórica misión lunar Artemis II

Por Katie Hunt y Jackie Wattles, CNN

La NASA ahora apunta a marzo para el lanzamiento más temprano posible de su histórica misión lunar Artemis II, que enviará cuatro astronautas al espacio profundo por primera vez desde que el programa Apolo terminó hace más de cinco décadas.

La decisión se tomó después de que la NASA anunciara haber completado un ensayo general en la madrugada del martes, una prueba crucial del imponente sistema de cohetes que impulsará a los astronautas en una trayectoria sin precedentes alrededor de la Luna.

Se esperaba que la misión despegara el 8 de febrero.

La NASA informó que se encontraron con varios problemas durante el ensayo debido a que el frío provocó un retraso en el inicio, incluyendo fugas de hidrógeno al llenar el cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial de Artemis II con propelente.

El retraso permitiría a los equipos revisar los datos y realizar un segundo ensayo de lanzamiento, según informó la agencia en una publicación de blog.

“Con más de tres años entre lanzamientos de SLS, anticipamos plenamente que encontraríamos desafíos”, agregó el administrador de la NASA, Jared Isaacman, en un tuit.

Precisamente por eso realizamos un ensayo general en húmedo. Estas pruebas están diseñadas para detectar problemas antes del vuelo y preparar el día del lanzamiento con la mayor probabilidad de éxito posible, añadió.

Artemis II planea enviar a un grupo de cuatro astronautas (Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch de la NASA, así como Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense) en un viaje de 10 días más allá del otro lado de la luna, lo que podría establecer un nuevo récord para la distancia más lejana que los humanos hayan viajado alguna vez desde la Tierra.

Los astronautas ahora serán liberados de la cuarentena, a la que ingresaron en Houston el 21 de enero, y no viajarán al Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida el martes como estaba planeado tentativamente.

La NASA anunció que la tripulación volverá a entrar en cuarentena aproximadamente dos semanas después de la próxima fecha de lanzamiento prevista. La NASA había indicado previamente que las fechas disponibles para el lanzamiento eran el 6, 7, 8, 9 y 11 de marzo.

“Con marzo como la posible ventana de lanzamiento, los equipos revisarán completamente los datos de la prueba, mitigarán cada problema y volverán a las pruebas antes de establecer una fecha de lanzamiento oficial”, informó la NASA en la publicación del blog.

Los líderes de la NASA ofrecerán una conferencia de prensa a la 1:00 p.m. (hora de Miami) el martes para analizar los resultados iniciales del ensayo general.

