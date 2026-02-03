Muere el hijo del difunto líder libio Gadafi en un aparente ataque en su casa, según su equipo político

Por Nic Robertson y Mohammed Tawfeeq, CNN

Saif al-Islam Gadafi, hijo del exlíder libio Muamar Gadafi, murió en lo que parece ser un ataque en su casa en la ciudad de Zintan, en el noroeste de Libia, según informó el martes el jefe de su equipo político. Tenía 53 años

Saif al-Islam Gadafi fue considerado en un tiempo el heredero aparente de su padre– quien fue ejecutado después de que su gobierno fuera derrocado en el auge de las protestas de la Primavera Árabe en 2011– y en los últimos años había estado intentando regresar a la política en Libia.

Cuatro asaltantes enmascarados irrumpieron en la residencia de Saif al-Islam Gadhafi y desactivaron las cámaras de seguridad antes de dispararle fatalmente en un ataque “traicionero y cobarde”, dijo su asesor político Abdullah Othman en un comunicado en las redes sociales.

Las autoridades libias no han emitido ninguna confirmación oficial y no ha habido comentarios inmediatos de la Corte Penal Internacional (CPI), que desde hace tiempo busca el arresto del joven Gadafi por cargos de crímenes contra la humanidad.

Nacido el 25 de junio de 1972 en Trípoli, la capital libia, Saif al-Islam Gadhafi fue el segundo hijo de Muammar Gadhafi, quien gobernó Libia desde 1969 hasta su derrocamiento y muerte en 2011.

El 21 de febrero de 2011, mientras las protestas se extendían por Libia, Saif al-Islam Gadafi pronunció un discurso televisado en el que advirtió sobre la guerra civil, el caos y la pobreza si el levantamiento continuaba. El discurso marcó una ruptura decisiva con su imagen reformista y lo alineó públicamente con la violenta represión del régimen contra los manifestantes.

En junio de 2011, la CPI emitió órdenes de arresto contra Saif al-Islam Gadafi y su padre por crímenes contra la humanidad cometidos durante la represión de la revuelta.

Después de la caída de Trípoli, Saif al-Islam Gadafi eludió la captura durante varios meses antes de ser detenido en noviembre de 2011 por una milicia en la ciudad de Zintan, al oeste de Libia.

Permaneció detenido allí hasta junio de 2017, cuando la milicia anunció su liberación en virtud de una controvertida ley de amnistía general aprobada por la Cámara de Representantes de Libia.

En noviembre de 2021, reapareció en el escenario político al registrarse como candidato en las elecciones presidenciales de Libia, largamente postergadas.

Su candidatura provocó profundas divisiones: sus partidarios lo presentaban como un símbolo de estabilidad y sus oponentes lo denunciaban como un recordatorio del régimen autoritario y los crímenes de guerra sin resolver. Las elecciones se pospusieron posteriormente indefinidamente debido al estancamiento político y a las preocupaciones por la seguridad.

Antes de su muerte, Saif al-Islam Gadafi aspiraba a volver algún día a la vida política y en los últimos meses había comenzado a elaborar “una propuesta de reconciliación”, dijo a CNN una fuente cercana a él.

En la declaración del martes, el equipo de Saif al-Islam Gadafi instó al poder judicial libio, a la comunidad internacional, a las Naciones Unidas y a las organizaciones de derechos humanos a iniciar una investigación independiente y transparente para identificar y procesar a los responsables.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.