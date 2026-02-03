Pasó un mes desde la captura de Maduro, y Rodríguez y Trump se acercan cada vez más: las medidas que despejaron ese camino

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

Pasó un mes desde el operativo militar en Caracas en el que fue capturado el presidente Nicolás Maduro, y los Gobiernos de Venezuela y de Estados Unidos, lejos de cortar relaciones, están en su momento de mayor diálogo y coordinación en varios años.

El chavismo, que construyó su retórica con el antiimperialismo como pilar, viene implementando con el liderazgo de Delcy Rodríguez varias medidas que responden a demandas de la Casa Blanca, que por el momento no ha puesto sobre la mesa una vía electoral como reclama la oposición.

La dirigente opositora María Corina Machado, que en principio fue dejada de lado por la Casa Blanca, luego fue incorporada en los planes de Washington, pero todavía sin pasos concretos.

Desde el día del ataque en Caracas, el presidente Donald Trump dejó claro que entre sus prioridades estaba el control del petróleo, teniendo en cuenta que Venezuela posee una de las reservas probadas más grandes del mundo.

La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobó rápidamente una reforma parcial a la ley de hidrocarburos, un emblema del proceso de nacionalización petrolera del fallecido presidente Hugo Chávez que fijaba el control exclusivo de la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA).

La modificación permitirá la participación de empresas privadas domiciliadas en Venezuela sin participación estatal en la exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento de hidrocarburos, y en el caso de las empresas mixtas, también habilita la comercialización. También flexibiliza el esquema de regalías y admite que las controversias sean resueltas por mediación y arbitrajes independientes, con la posibilidad de acudir a tribunales ordinarios.

Rodríguez defendió la iniciativa y aseguró que permitirá que el país tenga mayores recursos.

Días después de la captura de Maduro, el Gobierno anunció que liberaría a “un número importante” de presos políticos. Desde entonces, más de 300 detenidos fueron excarcelados, según el registro de varias organizaciones locales como Foro Penal, que sin embargo reclaman que la cifra no llega a la mitad de presos políticos en el país. Por su parte, las autoridades afirman que 895 personas fueron liberadas, aunque su conteo va desde noviembre.

Los familiares han realizado en el último mes numerosas vigilias en las cárceles esperando por información sobre sus parientes, y grupos civiles continúan reclamando al Gobierno que entregue una lista detallada con los casos. Cuando Trump fue consultado por las demoras en el proceso, respondió con elogios. “Han liberado a muchos presos políticos en Venezuela”, dijo a mediados de enero.

La semana pasada, Rodríguez anunció que impulsará una ley de amnistía general que iría desde 1999, año en que asumió Chávez. “Pido que no se imponga la revancha, la venganza y el odio. Estamos dando la posibilidad de vivir en paz en Venezuela”, dijo la mandataria.

Además, anunció el cierre de El Helicoide, el centro de detención más temido de Venezuela por las malas condiciones de reclusión y varias denuncias sobre diferentes tipos de abusos, para convertirlo en un centro de servicios sociales y deportivos para la comunidad.

Semanas antes, Trump había declarado que en el centro de Caracas hay “una cámara de tortura”, en aparente referencia al Helicoide, y afirmó que “ahora la están cerrando”. No quedó claro si fue un adelanto del anuncio o una forma de recordarle a Rodríguez que era una de las exigencias.

Benigno Alarcón, fundador del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, consideró que el plan de EE.UU. para Venezuela incluirá otras medidas como “el desmontaje de elementos importantes de la administración del Gobierno actual, lo que tiene que ver con el aparato represivo” y el control de la violencia.

Caracas y Washington no han formalizado en algún documento su nuevo vínculo, pero los canales diplomáticos y extraoficiales están activos en la coordinación bilateral.

Rodríguez y Trump tuvieron una llamada el 14 de enero, que ambos describieron como larga y productiva. El presidente estadounidense calificó a la líder chavista como “una persona fantástica”.

Días después llegó a Caracas el director de la CIA, John Ratcliffe, quien se reunió con Rodríguez para abordar la cooperación en seguridad y la colaboración económica. La CIA además está trabajando discretamente para establecer una presencia permanente de en Venezuela, según dijeron a CNN múltiples fuentes familiarizadas con la planificación.

Este lunes, Rodríguez se reunió con Laura Dogu, la nueva encargada de negocios de Estados Unidos, quien llegó el sábado a Caracas para reabrir la misión diplomática estadounidense, que está cerrada desde 2019, cuando ambos países rompieron sus relaciones.

La semana pasada, el Departamento de Estado informó al Congreso que planea utilizar un “enfoque gradual” para reanudar potencialmente los servicios en la embajada, lo que podría incluir la apertura de una instalación temporal. Venezuela también está interesado en abrir una embajada en Nueva York a través de la cual pueda brindar asistencia consultar a Maduro y a su esposa.

La llegada de vuelos de migrantes deportados a Venezuela fue durante 2025 un indicador de la relación bilateral, ya que quedó suspendida en momentos de mayor tensión. Casi dos semanas después del ataque en Caracas, el país sudamericano volvió a recibir a cientos de migrantes enviados por EE.UU.

El Gobierno de Delcy Rodríguez también ha realizado varios cambios de funcionarios, entre ellos la salida del empresario Alex Saab, aliado estrecho de Maduro que estuvo detenido en EE.UU. hasta que fue liberado en un intercambio con Caracas. Para Rafael Uzcátegui, director del think tank venezolano Laboratorio de Paz, esa decisión “forma parte del acuerdo de cooperación” con Washington, dijo a CNN.

Durante el mes que transcurrió desde la captura de Maduro, por momentos Rodríguez usó un tono de mayor confrontación hacia la Casa Blanca, rechazando cualquier idea de tutelaje, pero se trató más de un mensaje hacia las filas chavistas, ya que en la práctica el vínculo continúa siendo fluido y no cambió de dirección.

Las señales de apertura siguen su marcha y, aunque no avanzan al ritmo que reclama la oposición, el Palacio de Miraflores apuesta por la estabilidad con la satisfacción de que no esté a la vista “una transición a la democracia”, como reclama desde Washington la líder opositora María Corina Machado.

Menos presionado que su contraparte, Trump también ha dado señales de congracia hacia Rodríguez, a quien todavía no ha lanzado ningún cuestionamiento directo.

Por el momento, EE.UU. ya morigeró algunas de las sanciones a Venezuela, a través de una licencia que permite transacciones comerciales con petróleo venezolano, lo que allana el camino para que petroleras estadounidenses operen en el país.

También anunció Trump la habilitación del espacio aéreo de Venezuela para vuelos comerciales de Estados Unidos, que aún está prohibido por disposición de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) para traslados civiles.

En paralelo, son pocas las muestras de respaldo que recibió la oposición, que insiste que Rodríguez “es parte del régimen”.

De poco sirvió que Machado le regale a Trump su medalla por el Nobel de la Paz, ya que el presidente no cambió su discurso de inicios de enero, cuando declaró que la líder opositora no tenía el respaldo suficiente en Venezuela. El mandatario dijo luego que Machado podría estar involucrada “de alguna manera” en la gestión, pero hasta ahora no participa en el proceso: EE.UU. continúa negociando las cuestiones prácticas con el chavismo.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Germán Padinger y Stefano Pozzebon, de CNNE, y Zachary Cohen, Jennifer Hansler y Kylie Atwood, de CNN