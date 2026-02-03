PepsiCo rebaja el precio de Doritos, Cheetos y otros snacks un 15%

Por Jordan Valinsky, CNN

PepsiCo, fabricante de marcas populares como Doritos, Lays y Cheetos, rebajó el precio de sus snacks un 15% en respuesta a las quejas de los clientes sobre su encarecimiento.

En un comunicado emitido el martes, Rachel Ferdinando, directora ejecutiva de PepsiCo Foods US, afirmó que “ha pasado el último año escuchando atentamente a los consumidores, quienes nos han dicho que están sintiendo la presión” y que “la reducción del precio de venta sugerido refleja nuestro compromiso de ayudar a reducir la presión en la medida de lo posible”.

Los compradores en Estados Unidos empezarán a ver los nuevos precios esta semana, antes del Super Bowl el domingo, que tradicionalmente es uno de los días más importantes para comprar snacks. El nuevo etiquetado de los productos anunciará los precios reducidos.

La preocupación por la asequibilidad ha sido especialmente evidente en los supermercados, donde las empresas de alimentación han ido subiendo gradualmente los precios en los últimos años. Además, las marcas reconocidas, como la cartera de PepsiCo, han estado luchando contra el cambio en las preferencias de los consumidores hacia alternativas más económicas creadas por las marcas blancas.

Sin embargo, PepsiCo señaló que, en última instancia, los minoristas fijan el precio, “por lo que lo que se ve en la tienda puede variar”, dijo la compañía, pero los compradores podrían “obtener ahorros aún mayores según la tienda”.

CNN se ha puesto en contacto con varias cadenas de supermercados, como Walmart, Kroger y Target, para obtener comentarios.

Los cambios se producen después de que PepsiCo acordara modificaciones con el inversor activista Elliott Management, que había adquirido una participación de 4000 millones de dólares en la compañía, para reestructurar su negocio. Una de esas soluciones fue bajar los precios.

En el informe de resultados de PepsiCo, las pruebas de los nuevos recortes de precios buscan mejorar la frecuencia de compra de sus marcas y se deben al entusiasmo mostrado por los consumidores durante las pruebas.

Las ventas de snacks de PepsiCo en Norteamérica han sido lentas en los últimos trimestres. El volumen de la categoría cayó un 1% en sus resultados, también publicados el martes.

Además de los recortes de precios, la compañía está lanzando productos más modernos, incluidos Doritos con proteínas, palomitas de maíz rellenas de fibra y patatas fritas Lay’s hechas con aguacate y aceite de oliva.

