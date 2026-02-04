Compañía que “resucitó” al lobo terrible anuncia un biobanco de congelamiento para especies en peligro de extinción

Por Tom Page, CNN

Colossal Biosciences, la empresa de biotecnología que intenta “revivir” especies antiguas como el dodo, el mamut y el tigre de Tasmania, anunció que está creando un biobanco para especies en peligro de extinción en los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Ubicado dentro del Museo del Futuro de Dubai, el biobanco de Colossal y el Laboratorio Mundial de Preservación almacenarán millones de tejidos congelados y otras muestras de 10.000 especies, incluidas las 100 más amenazadas a nivel mundial y en los EAU, según la empresa.

En abril pasado, Colossal anunció que había “resucitado” al lobo terrible extinto, creando tres lobos —dos machos y una hembra— utilizando ADN antiguo, clonación y tecnología de edición genética para alterar los genes de un lobo gris. Los expertos han señalado que no es posible resucitar una copia idéntica de un animal extinto, y que los lobos son esencialmente híbridos entre lobo terrible y lobo gris, similares en apariencia a su predecesor extinto.

Colossal, con sede en Dallas, afirma que adoptará un enfoque dual con las muestras de su biobanco en los EAU, utilizándolas tanto para investigaciones sobre especies en peligro de extinción, como también como una vía para devolver a la vida especies, en caso de que se extingan.

En una entrevista con Richard Quest de CNN, el cofundador y director ejecutivo Ben Lamm comparó el nuevo biobanco con el Banco Mundial de Semillas de Svalbard en el Círculo Ártico —una instalación que preserva casi 1,4 millones de muestras de semillas— y dijo que los animales necesitan una preservación similar.

“Necesitamos comenzar a hacer copias de respaldo de toda la vida en la Tierra, porque si bien la conservación funciona, no lo hace a la velocidad a la que estamos erradicando especies”, afirmó.

La Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) incluye más de 48.000 especies amenazadas de extinción entre 172.600 especies evaluadas. Las estimaciones de cuántas especies se extinguen por año varían, en parte porque todavía hay muchas especies sin descubrir o identificadas formalmente.

Lamm dijo que su objetivo es conservar múltiples muestras de cada especie, para preservar la diversidad genética, un factor clave para la viabilidad a largo plazo de las poblaciones.

Argumentó que existen múltiples razones detrás del impulso para salvar animales en peligro, describiendo a muchos como especies clave en su entorno. La pérdida de una especie puede desequilibrar un entorno, causando la sobreabundancia o erradicación de otra, con efectos que repercuten en la cadena alimenticia.

“También hay enormes cantidades de datos que a veces perdemos (cuando una especie se extingue)”, aseguró. “Las aves tienen sistemas inmunológicos considerablemente mejores que los nuestros. Así que deberíamos estudiar eso, para ver cómo también podría aplicarse a los humanos”.

“Si no te importan los animales, deberías preocuparte por ellos porque ayudan a los humanos”, añadió.

A pesar de la magnitud prevista de la empresa, no es la única instalación de este tipo en el mundo.

El Instituto para la Investigación en Conservación del Zoológico de San Diego alberga un “Zoo Congelado” que contiene muestras de más de 1.300 especies y subespecies. Desde su fundación en 1975, la genética ha progresado significativamente. Clones de cuatro especies en peligro de extinción —el caballo de Przewalski, nativo de Asia Central, la especie bovina gaur de la India, el banteng del sudeste asiático y el hurón de patas negras de América del Norte— han sido creados a partir de material genético conservado en la instalación.

Otros proyectos contienen miles de muestras de ADN de animales, con distintas aplicaciones científicas para células vivas. The Frozen Ark, una organización benéfica, ha acumulado 48.000 muestras, la mayoría ADN, incluyendo el leopardo de las nieves y el oryx cimitarra (una especie extinta en estado salvaje), en varios sitios en el Reino Unido.

Al ser consultada sobre el biobanco de Colossal, la Alianza para la Vida Silvestre del Zoológico de San Diego dijo a CNN en un comunicado que acelerar la “criptopreservación de células vivas” era “una oportunidad sin precedentes y una necesidad urgente para asegurar el futuro de la diversidad biológica de la Tierra”, señalando que “ninguna organización puede hacerlo sola”.

Además, advirtió que “estos esfuerzos deberán abordar los marcos regulatorios, la gobernanza a largo plazo y la coordinación a través de fronteras políticas” y requerirán “una cuidadosa atención al cumplimiento de políticas y acuerdos internacionales”.

“Una estrategia sostenible para la biobanca es un modelo distribuido que favorezca el desarrollo de la capacidad de biobanca en países biodiversos en asociación con instituciones que cuenten con conocimientos y experiencia en colecciones a largo plazo”, añadió.

Dusko Ilic, profesor de ciencia de células madre en el King’s College de Londres, dijo por correo electrónico que actualmente no había suficientes detalles públicos para evaluar el biobanco de Colossal, señalando que le gustaría ver más detalles sobre el “alcance (especies, tipos de muestras), gobernanza, acceso, financiación a largo plazo e integración con marcos de conservación”.

“La criobanca por sí sola no equivale a un impacto en la conservación”, dijo.

“Para el público, los zoológicos congelados son un concepto atractivo y ayudan a crear conciencia sobre la pérdida de biodiversidad”, añadió. “En la práctica, se deben considerar como herramientas complementarias, no como sustitutos de la conservación in situ, la protección del hábitat o la gestión de poblaciones”.

La nueva empresa de biobanco forma parte de una iniciativa de nueve cifras en los EAU, una nación que recientemente invirtió US$ 60 millones en Colossal, que ha recaudado US$ 615 millones desde su fundación en 2021.

El biobanco, situado dentro de un museo en el corazón de Dubai, está diseñado para acercar al público al trabajo científico en curso.

“Estamos trabajando con el Museo del Futuro porque queremos tenerlo en exhibición”, argumentó Lamm. “Queremos crear laboratorios vivos en exhibición y motivar a niños y personas entusiasmadas con la ciencia”.

Las 100 especies más amenazadas, de las cuales se introducirán muestras, aún no se han determinado, dijo un representante de la empresa, y se están recopilando en un proyecto de investigación conjunto con los EAU.

Colossal dice que el biobanco es el primero de los planes para crear una red global de sitios.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.