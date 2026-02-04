La audiencia antimonopolio de Netflix se convirtió en un debate cultural sobre la “ideología woke”

Por Liam Reilly y Brian Stelter, CNN

El co-CEO de Netflix, Ted Sarandos, compareció este martes ante legisladores escépticos durante una audiencia en el Senado sobre la propuesta de su empresa para adquirir por US$ 83.000 millones los activos de streaming y estudios de Warner Bros. Discovery.

Mientras varios senadores interrogaron a Sarandos sobre cuestiones de competencia, condiciones laborales y precios para los consumidores, algunos miembros conservadores se centraron en acusaciones sin fundamento de que Netflix promueve contenido “woke” e “ideología transgénero”.

Estos ataques reflejaron afirmaciones de figuras del movimiento MAGA que instan al presidente Donald Trump a bloquear la operación, y podrían anticipar cómo el Gobierno buscaría frenar la fusión. (CNN, que pertenece a Warner Bros. Discovery, no forma parte de la transacción).

El senador Eric Schmitt afirmó que Netflix ha creado “el contenido más woke de la historia”, y añadió que la plataforma “ha hecho un hábito de promover la diversidad, equidad e inclusión y la ideología woke” y “sexualiza en exceso el contenido dirigido a menores”.

“La gran mayoría de su contenido es excesivamente woke y no refleja lo que el público estadounidense quiere ver”, dijo Schmitt. “¿Por qué deberíamos aprobar que se conviertan en el mayor gigante de contenidos del planeta?”

Sarandos rechazó esas afirmaciones, asegurando que Netflix “no tiene una agenda política” y ofrece una amplia variedad de programas “de todas las tendencias”, como pueden comprobar los usuarios al navegar por la plataforma.

El senador Josh Hawley preguntó a Sarandos por qué “tanto contenido infantil de Netflix promueve una ideología transgénero”.

Cuando Sarandos respondió que esa afirmación era “incorrecta” y que la plataforma ofrece “una gran variedad de historias y programas para todos los gustos”, Hawley replicó que “casi la mitad” de la programación infantil de Netflix incluye “material muy controvertido y sexualizado”.

Hawley no presentó una fuente para su estadística de “casi la mitad”, pero sus afirmaciones coinciden con un informe en contra de Netflix elaborado por un medio conservador fundado por la Heritage Foundation.

El informe, compartido con aliados antes de la audiencia, acusaba a Netflix de “ingeniería social a través del entretenimiento” y repetía críticas habituales de sectores conservadores.

Influencers conservadores cercanos al Gobierno de Trump sentaron las bases para la oposición MAGA a la fusión en diciembre, presentando la unión Netflix-Warner como un “monopolio”. El conductor de podcasts Benny Johnson afirmó que la empresa resultante “impulsaría la ideología trans, la culpa racial y mensajes contrarios a la familia directamente en los hogares”.

Esa narrativa continuó este martes, a pesar de los esfuerzos de Sarandos por explicar la realidad del catálogo de Netflix.

El senador Ted Cruz también criticó a Netflix como una “empresa de izquierda”, citando su acuerdo de producción con Barack y Michelle Obama, y advirtió que la fusión crearía “un canal de propaganda con una visión política particular y mucho mayor poder en el mercado”.

Los ejecutivos de Netflix han señalado reiteradamente que les conviene atraer a una audiencia políticamente diversa para mantener a los suscriptores.

