La embajada de EE.UU. emite una alerta de seguridad por el servicio eléctrico en Cuba: “Es cada vez más inestable”

La embajada de Estados Unidos en La Habana emitió este martes una alerta de seguridad por la crisis energética en Cuba y advirtió a sus ciudadanos por un posible aumento de protestas “dirigidas contra Estados Unidos”.

“La red eléctrica nacional de Cuba es cada vez más inestable y los cortes de electricidad, tanto programados como no programados, ocurren a diario en todo el país, incluyendo La Habana”, indicó la alerta, que detalló que los apagones afectan el suministro de agua, la iluminación, la refrigeración y las comunicaciones.

El Gobierno de EE.UU. ha elevado la presión sobre Cuba tras la captura del derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estrecho aliado del castrismo. En tanto, la situación de la isla se agravó con la interrupción del envío de crudo venezolano, que servía para cubrir parte del déficit energético.

El martes, la estatal Unión Eléctrica (UNE) de Cuba estimó que los apagones prolongados, que se producen a diario en la isla, llegarían a dejar simultáneamente sin corriente a casi un 62 % del territorio, según cálculos elaborados por la agencia EFE.

La embajada de EE.UU. remarcó que la escasez de combustible afecta el transporte y provoca largas filas en las estaciones de servicio.

“Aunque algunos negocios, hoteles y hospitales utilizan generadores durante los cortes de electricidad, es posible que no puedan mantener sus servicios debido a la falta de combustible”, señaló.

A los estadounidenses que están en Cuba o que planean viajar a la isla, la alerta afirmó que hubo casos en los que se ha denegado la entrada al país, y que en algunas protestas hay “retórica antiestadounidense”.

El Gobierno de Cuba negó que esté diseñando una mesa de negociación con EE.UU., luego de declaraciones del presidente Donald Trump en las que afirmó que su administración está dialogando con La Habana. “Sería un error decir que se está diseñando” una negociación bilateral porque ese diálogo “no se ha empezado”, dijo a EFE el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío.

